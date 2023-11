Corina Randazzo habla sin tapujos: "Así fue cómo me arruiné y acabé en terapia"

La modelo e influencer argentina Corina Randazzo se ha sincerado con sus seguidores de Instagram, a quienes ha explicado, a través de varios vídeos, qué proyecto fue el que la llevó a la ruina económica y por el que terminó en terapia. "Al fin me he decidido a contarles una historia y hacerlo sin tapujos", ha dicho.

Randazzo alcanzó la fama televisiva en 2013 gracias al reality Un príncipe para Corina, pero actualmente es en las redes sociales donde muestra su vida y acumula medio millón de seguidores. Ha sido precisamente esta plataforma la escogida para hablar de la historia real detrás de su proyecto personal, a pesar de lo que pudiese haber mostrado en redes.

"Seguir a personas y proyectos donde todo 'parece ser' éxito y suerte, con resultados casi millonarios, es fácil. Conocer las historias reales que hay detrás de eso, es lo jodido, lo que no se muestra y lo que pocos conocen", ha admitido.

Según ha contado en el primero de los vídeos publicados en Instagram, "tras mucho tiempo de trabajo personal y una etapa de mi vida ya superada, me siento con fuerzas para compartirles y contarles todo lo que hubo detrás de esta historia", ha avanzado. La "historia agridulce", prosigue, "más jodidamente difícil que he pasado en mi vida y que he intentado resumir como buenamente he podido".

Todo comenzó, explica, a raíz de la cuarentena por la pandemia, algo que la llevó a hacer vídeos en directo haciendo ejercicio. "A raíz de entrenar cada día juntas, llegamos a ser más de 7.000 personas las que entrenábamos a diario, surgió la idea de crear lo que sería el proyecto Corzzo Fit. Lo tenía claro, yo quería un espacio que lo tuviese todo, todo lo que me ayudó a mí a nivel personal, a crecer, a quererme, a priorizarme y vivir un poquito más en calma. Hasta acá parece todo bien, una idea muy chula pilotada por una soñadora impulsiva a la que le ponen mucho los retos", ha indicado.

Sin embargo, para llevar a cabo ese proyecto hacía falta una inversión muy grande: "Durante todo el año tiré literalmente de mis ahorros, para ser honesta fueron más de 350.000 euros". Randazzo siguió adelante porque "era mi primer proyecto personal e iba a hacer lo que fuese necesario".

Ello implicó el alquiler de una oficina y su reforma completa. "Me pasé meses y meses buscando el equipo que soñaba y acá empecé a cagarla", admite.

El primer error fue "contratar un equipo de programadores, dejándome asesorar por gente experta, y acá empecé a hacer cagada tras cagada".

Para poder crear la plataforma que ella quería necesitaba un gran equipo: "Eso supone contratar a soporte, equipo de atención al cliente, departamento de marketing, editores, diseñadores gráficos, entrenadores, podcaster...", enumera. "Los gastos eran abrumadores y después de casi un año sosteniendo el proyecto como buenamente pude, tocó el momento que todos estábamos esperando: lanzarlo", explica.

La respuesta fue "abrumadora", ya que más de 3.000 personas se sumaron en menos de 48 horas. Sin embargo, esto se convirtió en una "pesadilla" para la influencer.

"Pasó lo que nunca creí que iba a pasar. La programación empezó a dar fallos por todas partes, la web tenía muchos inconvenientes, las más de 3.000 personas que se sumaron en menos de 48 horas empezaron a bombardearme con mensajes, reclamaciones y quejas", ha indicado.

Después de intentar solventar los problemas y quejas, contrató un auditor para ver qué estaba pasando con la web. "Resultó que me llevé otra hostia en toda la cara. Me di cuenta de que el supuesto equipo de programadores expertos que había contratado no eran expertos, eran Junior y básicamente estaban haciendo sus prácticas con este proyecto. El golpe fue realmente duro, me sentí frustrada, me sentí engañada, manipulada, pero tenía que tomar acción, así que contraté a un nuevo equipo de programadores y volvimos a hacer la web desde cero", ha agregado.

A pesar de que sus ánimos empezaban a flaquear, tras varios meses de trabajo en la nueva web volvieron a lanzar Corzzo Fit de nuevo. "Si lo hacía tenía que hacerlo a lo grande y hacerlo bien. Empezamos con los eventos, a demostrar lo que teníamos, quiénes éramos, lo que ofrecíamos... Y cuando ya la cosa creí que solo podía ir a mejor, me cayó otro jarrón de agua helada", lamenta.

En este caso, fue un mensaje del equipo contable: "Corina, estamos en números rojos y a este nivel de gastos, Corzzo Fit no dura ni dos meses más", ha recordado. El proyecto contaba ya con más de 35 personas trabajando en él, y el gasto total suponía "una fumada insostenible", admite Randazzo, que recalca que se culpa "de todo lo sucedido". "La cagada fue mía por intentar pilotar un barco tan grande y hacerlo sin ningún tipo de conocimiento", añade.

Casi dos años después de empezar a crear el proyecto, "la deuda era cada vez más grande y el boquete cada vez se hacía más y más grande", motivo por el cual empezó a sentirse "perdida, agotada, sin fuerzas para nada" después de estar trabajando "sin un solo día libre de vacaciones".

"Mentalmente, ya no podía más, tuve que pedir ayuda, delegar la parte directiva del proyecto, tuve que dejar de grabar, dejar de aparecer en los directos, desaparecer por un tiempo de la oficina y del equipo, porque en ese momento no estaba para motivar a nadie", se ha sincerado.

Después de varias crisis de ansiedad, una ruptura amorosa y "una sensación de vacío literal", prosigue Randazzo, "decidí apuntarme a terapia y empezar en mi trabajo de desarrollo espiritual". En paralelo, el equipo trabajaba "para sacar a flote como fuese el proyecto". Fue entonces cuando "ocurrió algo que lo cambió todo".

Meses después de comenzar la terapia y apartarse del proyecto, cuenta, "el equipo me presentó una propuesta que no pude rechazar, me explotó la cabeza: ¿por qué no hacemos retiros Corzzo Fit, donde puedas ofrecer todo eso que está en tu mente y todo eso que está en la plataforma, pero de forma presencial?".

La puesta en marcha de esos retiros supuso un regreso para ella: "Volví, pero esta vez poniéndome delante a mí, a mi honestidad y mi propósito primero".

Esto implicó para ella "tener que tomar decisiones drásticas, pero necesarias" para optimizar en recursos y en gastos. "Tuve que decir adiós con muchísima pena a gran parte del equipo, tuve que reestructurar por completo el modelo de negocio y tuvimos que trabajar durante muchos meses en todas las implementaciones que a partir de hoy vais a poder disfrutar", ha anunciado.

"Pese a que a día de hoy sigamos en números rojos, pero con mayor salud mental, me gusta siempre sacar aprendizajes y conclusiones de estas historias que parecen ser un poquito agridulces", ha dicho. El primero de ellos es que "no es oro todo lo que reluce, detrás de cada proyecto hay muchas historias no narradas que existen, pesan y pasan factura". También, que "todo en esta vida son puros aprendizajes, no hay caminos incorrectos, solo resultados diferentes". Asimismo, indica, "lo que no te mata te hace más fuerte, y si no que me lo vengan a decir a mí, que después de esta superexperiencia me siento más fuerte, más preparada y capaz de afrontar cualquier dificultad que la vida decida ponerme por delante".

El último aprendizaje que ha sacado es que "a veces la vida te da de hostias, pero no lo hace con tal de joderte, lo hace básicamente para que aprendas, para que vibres, para que encuentres esa conexión con tu ser y ese propósito que has venido a vivir", concluye.