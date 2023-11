Así te intentan colarte falsas inversiones en criptomonedas en Twitter

En la red social X, antes Twitter, están difundiendo anuncios que promocionan falsas inversiones en criptomonedas y por los que habéis preguntado en el chatbot de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319). Estos contenidos suplantan a El País y personajes públicos como Martiño Rivas y Antonio Resines para convencer de realizar las inversiones. Además, estos contenidos promocionados incumplen las políticas de publicidad de Twitter Ads.

“El sitio web oficial de Quantum AI afirma que puede generar altas ganancias para cualquier usuario mediante la ejecución de un algoritmo de comercio único”. Esta frase se le atribuye falsamente al actor Martiño Rivas para afirmar que supuestamente está ganando "un extra de 128.000 euros cada mes" con inversiones en una plataforma.

Esto se está moviendo a través de un tuit promocionado que contiene un enlace a una página que suplanta a la web de El País y en la que, supuestamente, se recogen unas declaraciones que dio el actor en La Resistencia.

Ejemplos de los tuits difundidos y promocionados por la red social X. Maldita.es

La página en la que se encuentra la falsa entrevista al actor utiliza la imagen corporativa de El País y suplanta el diseño de su web, pero no se trata de una entrevista real. Si nos fijamos, el titular incluye un punto final que no tiene los titulares del periódico. La URL que se comparte, cuyo dominio empieza por “clickinvestlab.click” no tiene relación con la página oficial del periódico.

Según el texto, en un momento de la supuesta entrevista de Martiño Rivas con David Broncano en La Resistencia, habría supuestamente agradecido “a los creadores de Quantum AI por mejorar drásticamente la situación financiera de las personas” a través de un supuesto algoritmo que “permite al usuario comerciar con Bitcoin y otras criptomonedas”. Esto es falso. La imagen de Martiño Rivas en este programa la extraen de un programa en marzo de 2023, pero nunca hizo estas declaraciones.

Comparativa de la imagen utilizada en el falso artículo con la entrevista original. Maldita | Maldita.es

Además, la supuesta plataforma de criptomonedas que se menciona en el contenido, “Quantum AI”, no aparece como una entidad autorizada para prestar servicios de inversión por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Martiño Rivas no es el único actor cuya identidad se está suplantando para difundir anuncios en X, antes Twitter. “Inversiones por valor de decenas de millones o cómo Antonio Resines hizo una fortuna de la nada: todos los periódicos escriben sobre ello” (sic.). Este es el contenido que se difunde en un tuit promocionado que comparte una falsa entrevista al actor Antonio Resines, en la que también cuenta cómo supuestamente está ganando “un extra de 128.000 euros cada mes”.

Artículo que suplanta El País. Maldita | Maldita.es

En enlace que se incluye en el tuit también suplanta a la web de El País y también se recogen unas supuestas declaraciones que dio el actor en el mismo programa. El falso artículo utiliza como dominio “market-tomper.digital”, pero no tiene relación con la página oficial del periódico. Este titular también incluye el fallo tipográfico del punto final en el titular que no contienen los titulares reales del medio.

El texto es idéntico al caso anterior, pero al igual que con Martiño Rivas, esto realmente no ocurrió. Antonio Resines ha asistido en varias ocasiones a La Resistencia, pero las imágenes que utilizan para suplantar sus declaraciones son de abril de 2022, pero el actor nunca hizo estas declaraciones.

Comparativa de la imagen utilizada en el falso artículo con la ropa que llevó en La Resistencia. Maldita | Maldita.es

Si nos fijamos, los tuits que promocionan falsas inversiones en criptomonedas con entrevistas falsas aparecen como contenido promocionado en Twitter, es decir, como anuncios:

Sin embargo, este tipo de contenido incumple la normativa de publicidad de Twitter Ads, según indica Margarita Arias Pérez, especialista en publicidad digital a Maldita.es. Las políticas de Twitter Ads especifican que los anunciantes deben cumplir con las reglas de la red social. En esas reglas, se detalla que no se puede compartir “de forma engañosa contenido multimedia falso o alterado”, una condición que se estaría incumpliendo en el caso de los tuits de los que hablamos, según Arias.