El partido de superación de Martín de la Puente, con Síndrome de Proteus: "No es malo ser diferente"

Con solo tres años se enfrentó a su primer adversario: "Me diagnosticaron el Síndrome de Proteus que está asociado al crecimiento de los huesos. Hay huesos que crecen de una manera descontrolada y sin cura", y fue el más difícil de vencer. Martín de la Puente se enfrentó a dieciséis cirugías en quince años y tuvieron que amputarle el pie izquierdo.

Su segunda contrincante fue la silla de ruedas pero a ella también le ganó: "Y poco a poco vas viendo que no tiene nada malo. No es malo ser diferente". A partir de entonces el resto de rivales se los encontró en la cancha.

Martín de la Puente, vigués, seis veces campeón de España, ganador del Open de Estados Unidos, tenista olímpico en los juegos de Río y Tokio, el cuarto mejor raqueta del mundo: "Yo no me conformo, la verdad. Me encantaría llegar a la cima". Es su ejemplo para demostrar que el partido contra la superación se gana día a día: "No hay ningún tipo de problema porque me falte un pie. Soy deportista y puedo decir que soy tenista profesional". Esa es su mejor victoria.