La significativa canción que ha compartido Laura Escanes tras la ruptura con Álvaro de Luna: "Yo ya me lo veía venir"

Laura Escanes y Álvaro de Luna están viviendo una montaña rusa de emociones, pues a la reciente ruptura se unen todos los proyectos laborales que están acometiendo y que están mostrando en sus redes. Pero no es lo único para lo que usan sus perfiles, pues los stories de la influencer están siendo más que significativos. No en vano, fue ella misma la que confirmó el fin de su relación.

La ya expareja está exultante profesionalmente, pues tienen en su agenda múltiples compromisos de trabajo, y así lo han mostrado en Instagram. La catalana se acaba de estrenar como presentadora de La travessa, reality de la nueva plataforma 3Cat, mientras que el artista ha estado actuando en Italia y ha asegurado que pronto llegarán nuevos temas.

Pero es la propia Laura Escanes la que también usa su cuenta, su principal herramienta de trabajo, para sus reflexiones y compartir sus anécdotas. De hecho, fue ella la que habló de la ruptura: "Ha sido una parte de mi vida preciosa y nadie podrá manchar eso. El amor y todo lo bueno es lo que me guardo".

Pero este viernes, la influencer ha compartido en sus stories la letra de Patadas de ahogado, canción de los artistas mexicanos Latin Mafia & Humbe.

"No me da miedo admitir que, desde la primera vez que te vi, yo ya me lo veía venir: estar all in por ti", son los versos que la joven ha subrayado, por lo que muchos han interpretado que, con ellos, podría hacer alusión a Álvaro de Luna.