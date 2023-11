La plantilla de Ford Almussafes, a la espera de los modelos eléctricos bajo la sombra de un nuevo ERE

La incertidumbre en la que vive desde hace meses la plantilla de Ford Almussafes por la indefinición de la multinacional sobre la llegada de los modelos eléctricos se está transformando en malestar e incluso en conflictividad laboral. El sindicato mayoritario UGT, que dirige el comité de empresa, se ha negado a negociar más recortes de personal hasta que la dirección concrete fechas y planes mientras se suceden las paradas de producción ante la caída de la demanda. Según admiten, el expediente de regulación de empleo (ERE) de 1.124 salidas aprobado este año y que sigue en marcha podría no ser suficiente para adecuar la estructura de personal de la factoría a la fabricación del vehículo eléctrico, que necesita menos mano de obra, por lo que la sombra de un nuevo ajuste laboral ya planea sobre la planta, que en marzo se quedará con un único modelo, el Kuga, para una plantilla de 4.600 personas.

La única certeza que tienen los trabajadores es que Almussafes se salvó del cierre en 2022 tras ser la elegida por la central de Detroit frente a la planta alemana de Saarlouis para la electrificación. A cambio se produjo el ERE y, a partir de ahí, se abren las incógnitas por el retraso en la definición de los planes concretos y de las fechas. "Estamos en una situación de impás, esperando que Ford se pronuncie, que diga cuál va a ser su apuesta por lo eléctrico y cuándo la va a llevar adelante", explica el presidente del comité de empresa y representante de UGT, Carlos Faubel. En su opinión, estas "dudas" están en todo el sector del automóvil y tienen que ver con la forma de llevar a cabo esa transformación y con la cuota de mercado que puede tener el coche eléctrico.

"Nuestra posición es no negociar más ERTE o algún ERE que se pudiera dar cuando se marche la furgoneta hasta que Ford no se pronuncie", anuncia. El horizonte de que la factoría se quede solo con la fabricación del modelo Kuga a partir de marzo puede llevar "a que nos tenga que llamar para negociar un ERE que tiene toda las posibilidades de que pudiera darse", algo que UGT solo haría si se concretan los planes de la compañía. En caso contrario, "la situación se tornará más complicada", afirma.

Respecto a las paradas de producción, explica que "se están dando y se van a dar más", pero insiste en que no van a negociar más ERTE mientras no tengan certidumbres, lo que está derivando en que "la gente del turno de tarde va a trabajar pero no hay carga de trabajo". El sindicato prevé reunirse con la dirección de Ford Europa a mediados de noviembre en Colonia (Alemania).

"Problemas" en la industria auxiliar

El presidente del Clúster de Automoción y Movilidad de la Comunitat Valenciana (Avia), Francisco Segura, admite que "el retraso de los nuevos vehículos eléctricos" en la fábrica de Almussafes "está causando problemas, sobre todo de empleo, de visión, de perspectiva y de ver cuál va a ser la planificación de la producción". No obstante, rechaza "generar alarma" sobre la repercusión en la industria auxiliar, que da empleo a 24.500 personas. Segura espera que "el anuncio sea lo antes posible".