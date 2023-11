Dolly Parton revela que ha rechazado hacer el intermedio de la Super Bowl "varias veces"

Por si alguien se lo había preguntado alguna vez, ella misma ha dado la respuesta: si Dolly Parton nunca ha sido la estrella en el intermedio de la Super Bowl ha sido porque Dolly Parton no ha querido. Así de clara se ha mostrado al respecto en una entrevista con The Hollywood Reporter, donde analizan la cantidad de veces que la artista ha dicho "no" a grandes momentos en la vida de todo artista.

Desde que rechazase una propisición de Elvis Presley, que quería grabar su éxito I will always love you, la cantante de Jolene ha dicho que no tanto a entrar en el Salón de la Fama del Rock and Roll hasta el entretiempo de uno de los espectáculos deportivos más vistos cada año. Y, además, ha dado sus razones.

Cuando le han preguntado si se lo han ofrecido, ha respondido: "Oh, por supuesto. Me lo han ofrecido muchas veces. Pero no podía hacerlo porque tenía otros compromisos. O sencillamente no pensaba que fuera lo suficientemente grande para hacer una producción de tal magnitud. Cuando piensas en esos shows, son producciones enormes. Nunca he hecho nada una producción así. No sé si podría haberlo hecho. Creo que es lo que pensaba en esos momentos".

Sin embargo, ahora que va a lanzar su primer álbum puramente de rock and roll —el disco se titula Rockstar y sale a la venta el próximo 17 de noviembre—, su idea ha variado. "Tendría más sentido", ha explicado, así como que las cosas han cambiado y ahora "quizás lo podría hacer".

El álbum, en el que Parton canta tanto temas propios como versiones míticas de grandes canciones de The Beatles, Rolling Stones, Lynyrd Skynrd, Prince, Led Zeppelin, Queen o Creedence Clearwater Revival, cuenta con la participación de amistades como Paul McCartney, Elton John, Sting, Joan Jett, Miley Cyrus, Pink o Chris Stapleton.

De hecho, lo que la llamó a hacer este disco es que la nombrasen para entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll y que ella, a sus 77 años, no sintiese que se lo merecía, ya que se sentía más cómoda en el country, razón por la que lo rechazó en primera instancia.

"¿Me van a poner a mí en el Salón de la Fama del Rock and Roll y gente como Meat Loaf o algunos de estos otros grandes artistas ni siquiera consiguieron entrar? No quería quitarle nada a alguien que sí ha pasado su vida en ese mundo como yo he pasado la mía en el country", ha explicado.

Sin embargo, tras explicarle que se lo otorgaban a quienes habían influido de alguna forma en la música rock, incluso desde otros estilos, como el rap (Jay-Z) o el pop (Janet Jackson), aceptó. "Me contaron todas esas formas en que la música de otros ha influido en tantas y tantas personas alrededor del mundo y que esas personas ahora estaban dentro del rock que lo acepté", ha añadido.

"Sin embargo, todavía no me sentía bien al respecto", ha añadido, "todavía pensaba que tenía que ganármelo. Y por eso me dije: 'Bueno, pues es el momento perfecto'. Así que sí hay una razón de peso para haber hecho este álbum de rock and roll. Ahora, a mis 77 años, sí soy una estrella de rock".