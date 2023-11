Mara Mariño: "Si todos los hombres fueran feministas, la sociedad sería 100% mejor, ellos también sufrirían menos"

Mara Mariño -31 años, un metro setenta y tantos de altura, larga y sedosa melena, ropa ceñida que le sienta como a una sirena y sonrisa de modelo televisiva- es feminista. Uno podría decir que vive esta condición como un oficio amanuense. Cualquier mirada prejuiciosa pensaría que no parece feminista. Pero precisamente de eso está hecha la resistencia del feminismo: de aguantar, desmontar, aclarar y neutralizar los prejuicios. Su colaboración en 20minutos.es, El blog de Lilih Blue, es uno de esos escaparates de que se sirve para trabajar incansablemente por la causa, además de las redes sociales, a su vez, un nido frecuente de ofensas. Su libro Todo lo que mi novio debe saber sobre feminismo (Grijalbo) es la penúltima batalla de un trabajo que, como se suele decir, no está pagado. Animosa y didáctica, Mariño ha hecho de esta bandera una forma de vida que, asegura sin pestañear, haría una sociedad mejor si los hombres la abrazaran como propia.

¿Es un combate permanente ser feminista?Te diría que sí, es permanente pero te añadiría que también tienes que elegir las batallas que combatir. Es decir, el feminismo, el hecho de que simpatices o abogues por él, tampoco significa que tengas que estar 24/7 siendo una guerrillera. Tú también puedes elegir momentos para tu activismo: de qué manera, si lo haces en redes sociales, en una comida familiar respondiendo a un comentario machista a tu tío de turno... Dentro de que es una lucha que tiene muchas vías que se pueden explorar, y por las que se pueden hacer cosas, tú decides las que van contigo y a las que quieres dedicar tu energía. A fin de cuentas, las feministas somos humanas y también tienes que hacer otras cosas: planchar, que no es mi caso, pero sí hacer la compra, y dedicarte a tus aficiones.

Lo que sí parece seguro es que ejercer este activismo es tremendamente cansado, ¿me equivoco?Lo confirmo. Ser feminista es muy cansado y requiere antes que nada un trabajo de introspección de cuáles son las cosas machistas con las que tú has crecido y tienes completamente instaladas en tu sistema y debes resetear de alguna manera. Es complicado porque en el momento en que te pones a tener vivencias personales se te desbloquean muchas vivencias o situaciones que habías normalizado. Y te das cuenta de que las has normalizado, que te anima a no contar que las has vivido en primera persona. Y luego, si además decides hacer cualquier tipo de lucha, también requiere una serie de energía que te puede costar mucho en el momento en que encuentras una respuesta reaccionaria en el otro caso. Me ha pasado encontrarme en redes sociales respuestas muy masivas a artículos que he hecho, cosas que he diseccionado de este libro... y otras, tener que leerlas te pasa factura a nivel emocional. De hecho, de un tiempo a esta parte ya no leo los comentarios que me dejan en Instagram porque son en su mayoría nombres que no me siguen, que entran por el hastag feminista o feminista y que se dedican a verter una serie de odio porque tú, aunque te dediques a contrarrestar, te das cuenta de que no están buscando un debate o una conversación, sino que tienen un discurso muy formado previo y no quieren más que quejarse.

​

Yo no soy una vigilante del feminismo, comunico y explico las cosas que pasan para que la gente reflexione

¿Es el feminismo una forma de vigilar que se cumpla el rol que uno elige?No me siento muy identificada con lo de vigilante. Te diría que yo soy más comunicadora de las cosas que están pasando, de explicarlas desde una perspectiva feminista. Por ejemplo, con todo lo que ha pasado de Rubiales (un beso no consentido), el colegio de Almendralejo y los montajes con inteligencia artificial (dicen que si son juegos de niños), las críticas que ha recibido Aitana (Maluma y Rauw Alejandro bailan como ella pero...) yo lo que hago es que las recojo, las analizo y explico o comento por qué las polémicas tienen un trasfondo machista. Pero no voy con el dedo apuntando, sino invitando a la gente a que reflexione.

La escritora, durante la entrevista para 20minutos. SERGIO CARRASCO

En el libro comenta que todos sus novios han sido machistas. ¿Esto es verdad o es solo para justificar el título?Sí, todos me han salido machistas, sin duda ni excepción. Menos el chico con el que estoy ahora... todos mis novios han sido machistas. Por eso escribí el libro. Si algo tenían en común es que de una manera o de otra, lo son.

Y su novio actual, David, ¿se ha leído el libro?David va por la mitad del libro. Yo pensaba que a él no le iba a hacer falta leerlo, porque él me inspiró para escribirlo y fue el primer novio feminista que he tenido en mi vida y al que yo no tenía que explicarle: ni qué es el feminismo, ni en la teoría, ni en la relación, ni que él se tiene que corresponsabilizar con las cosas, porque tiene que tenerme en cuenta a la hora de tomar decisiones, porque los roles no tienen que estar definidos por unos límites infranqueables, porque esto es algo completamente fluido. Yo pensé qué sentido tiene que se lea este libro porque al final estoy comentando cosas que él hace, comportamiento que no tiene, ideas que no piensa... Pero luego sí que reflejo cómo está la sociedad española y siendo de fuera (es inglés)..., le puede interesar leerlo.

¿Quizás se entienda mejor con el caso de su novio que en España practicamos otro tipo de machismo?Si nos ponemos a clasificar los países de más a menos machistas, no te diría que España es de los más, quizás sea de los menos, pero evidentemente hay muchas personas, actitudes y comportamientos que son machistas. Entonces, del país de donde viene mi novio están más adelantados en ese sentido, pero también he vivido en Italia y están mucho más atrasados. Tengo como esos dos mundos: el de estar con una persona que viene de un país donde la educación que ha recibido está basada en la igualdad absoluta e Italia, donde yo he estado viviendo y trabajando mucho más atrasado que España. De hecho, fue una de las razones de por qué no pude seguir viviendo allí.

'Todo lo que mi novio debe saber sobre feminismo', de la editorial Grijalbo. CEDIDA

¿Qué le paso exactamente en Italia para salir huyendo?El acoso era continuo, pero no contra mí. Era contra todas las mujeres. Yo veía a diario hombres invadiendo el espacio personal en el supermercado, en el transporte público, haciendo tocamientos... son cosas que en Madrid sí pueden llegar a suceder, pero de manera más esporádica. No tiene ni punto de comparación. Allí era a todas horas, todos los días y en cualquier momento. Yo tenía superclaro que no podía vivir en un país así. Cuando hablo con mi pareja o mis amigas de viajar, tengo claro que no quiero ir a países donde las mujeres estén viviendo situaciones de desigualdad muy bestias porque yo no me sentiría cómoda, ni querría ver eso.

Las feministas no somos más fuertes, pero sí más conscientes y de ahí nace nuestra resistencia

Dice al comienzo del libro: 'Lo que no te mata te hace feminista', que es como decir 'lo que no te mata te hace más fuerte'. No te diría que las feministas somos más fuertes. Te diría que somos más conscientes. Y de esa consciencia, quizás, sí que nace una resistencia mayor, pero a nivel fuerza hay muchísimas mujeres que por desgracia viven situaciones de abuso, de agresiones sexuales, que a lo mejor están llevándolas toda su vida porque a lo mejor no quieren hablar de ello. Es una decisión muy libre afrontar tus vivencias de la manera que tú decidas, pero sí es verdad que en mi caso personal, las vivencias que he tenido, las relaciones de pareja, y sobre todo, poner en perspectiva esos comportamientos que han tenido hacia mí que eran completamente injustos, sí me han hecho reforzarme. Tras una de esas relaciones terminé en terapia. La reconstrucción te hace más fuerte.

¿Por qué se cuestiona tanto un Ministerio de Igualdad que nació para cosas así? ¿Como hacemos entonces para ser todos un poco más feministas?Te diría que en el caso de las personas corrientes, educándote para empezar. En el momento que lo haces entiendes los derechos que hemos conquistado y lo que ha costado. Es cuando identificas que te están quitando algo. En el caso de las instituciones es muy difícil que se den pasos por voluntad propia que lleven a un futuro más progresista. Hay partidos que quieren llegar allí. Pero cuando pasa lo contrario, lo que hay que hacer es no estar vigilando, sino también protestar, en las redes sociales, en la calle, en las conversaciones, en un bar... estar como alerta, quejarnos y hacer presión.

Mara se hace cargo de los prejuicios que conlleva el feminismo. SERGIO CARRASCO.

¿Hay personajes públicos destacados que combatan el feminismo?Sigo a periodistas que hacen mucha divulgación en este sentido: Ana Bernal, Ana Riquelme, Cristina Fallarás..., a las tres las sigo y leo a diario. Me parecen de lo mejor que hay en el país si quieres estar informado sobre feminismo.

¿Y lo contrario?No quiero nombrar a nadie, pero sí hay gente que va a las manifestaciones feministas o a protestas con un micro a gritar con los típicos bulos machistas.

El feminismo se hereda, tanto lo bueno como lo malo, pero esto hay que deconstruirlo

¿El feminismo se hereda?Se hereda lo bueno y lo malo. De madres feministas salen hijas feministas. En mi casa han entrado libros de feminismo de las bibliotecas del barrio desde que yo soy adolescente, porque mi madre siempre estaba interesada en que supiera lo que estaba pasando. Mi hermano quizás tenía menos interés en los libros, pero la educación iba para los dos. También heredamos lo malo, cosas de mi madre que no te diría que son lo más positivo, pero eso también hay que deconstruirlo. Cuando tu madre ejerce el rol de estar absolutamente pendiente de todo y de todos y que nadie lo esté de ella, cuando tú lo estás replicando y te das cuenta, lo puedes poner en tela de juicio y preguntarte por qué. Y allí tienes que tomar una decisión.

Y esta militancia tan férrea, ¿da dinero o cuesta dinero? ¿Es rentable ser feminista?A mí euros... porque he escrito este libro y ya está. Lo que yo hago, cuando me planto en una manifestación o pasó lo de Elías Ahuja...que también fui con una amiga, te da cero euros. Me da rabia porque cuando hago los vídeo denunciando situaciones machistas, enseguida salen tíos diciendo: "Ya está otra queriendo la paguita de Irene Montero". Si no sé qué es la paguita de Irene Montero... Lo que les preocupa es el hecho de que hagamos esto con la motivación de soltarlo simplemente y de cambiar las cosas. No nos mueve el dinero, como a ellos. Nuestra única motivación es tener un futuro más justo y más igualitario.

No hay que crucificar a nadie por la 'ley del sí es sí', lo que hay que hacer es evitar que se repita un error

¿El activismo es costoso en general?Creo que sí. La ley del sí es sí ha sido una de las cosas más comentadas porque como se planteó en un momento, no es como se ha visto reflejada a la hora de ponerla en práctica. Pero si algo ha conseguido el Ministerio de Igualdad ha sido intentar hacer la sociedad un poco más justa. Ha habido errores, sí, como en todas partes, porque una cosa es la ley y otra cómo se pone en práctica. Pero no creo que por eso haya que crucificar a nadie. Lo que hay que hacer es evitar que esto se repita.

¿Hay algo que le moleste a usted de forma particular de quienes no ejercen o aceptan el feminismo?Ya que lo preguntas, me gusta que hayas hecho al principio de nuestra conversación la reflexión de que no parezco feminista, porque juego con esto. Esta idea que tienen de que las feministas somos unas feas amargadas, que no se cuidan, que no son felices, que visten con un chándal, no se aproxima para nada a la realidad. Las feministas podemos ir a entrenar, podemos vestir sexy, podemos maquillarnos, cualquier cosa... y no tenemos que renunciar a lo que pensamos. Yo por ejemplo entreno mucho porque me flipa el gimnasio, las pesas, llevo siete años haciendo. Yo voy a entrenar con mis mallas, mi top... pero mira mi axila, qué pelos... Cuando levanto el brazo en el gimnasio, ves a hombres que ven un cuerpo que puede ser atractivo a la vez que ven algo que han aprendido que no lo es, una axila sin depilar. Es otra forma de hacer activismo, en plan desde el juego de la feminidad.

Decir que las feministas odiamos a los hombres lleva a pensar que somos unas resentidas que no tenemos sexo

¿Usted cree que el feminismo está asociado al sexo, pero nunca en términos normales?En lo que se refiere al sexo es porque existe la idea de que las feministas odiamos a los hombres, somos unas resentidas, que al odiar a los hombres no tenemos sexo y entonces somos unas amargadas. Lo cual es totalmente falso. Tú puedes ser feminista y tener unas relaciones sexuales fantásticas heterosexuales o no. Si tú estás diciendo eso, desacreditas el mensaje y el motivo es que estás amargada. El feminismo te anima a que te apropies de tu propia sexualidad. Yo fui a un colegio católico y al final, educación sexual, ninguna o casi ninguna. En el momento en que te empoderas sexualmente, solo amor y no deseo, puedes tener una vida sexual más variada porque no está sujeta a las ideas del patriarcado: amor de por medio, posturas....

¿Cree que si en general los hombres fueran más feministas o más comprensivos con el feminismo, la sociedad iría mejor?Iría 100% mejor. Al final, estamos hablando de que a ellos el machismo les afecta muy negativamente, de muchas maneras: cómo tienen que comportarse, cómo tienen que ser con otros hombres, si no entran en una serie de características (ser muy varonil, hablar alto, ocupar el espacio público, mostrar siempre una masculinidad, si no les gustan los deportes o vestirse de cierta manera...) es como que ya son mal vistos por el resto y eso genera mucho sufrimiento. Aparte está la idea de que si no eres un hombre no puedes manifestar tus sentimientos. Tienes que ser siempre fuerte. Hay cualidades que son fruto del machismo y que si abrazaran un poco el feminismo, si entendieran que es un movimiento que les ayuda a romper con todas esas ideas, estarían más tranquilos en cuanto a adaptarse a sí mismos. Podrían tener relaciones de pareja más satisfactorias, parece que tienen secuestradas las emociones. Y también les ayudaría mucho a la hora de ser padres.

Si se convierte en madre algún día, ¿ya sabe cómo educará a su hijo o hija?Sí me gustaría serlo en algún momento. La educación va a ser feminista, tenga lo que tenga, niña o niño. Habrá que animarle a que le guste lo que le guste dará igual. En cualquier sentido.