El CGPJ se reunirá el lunes por la tarde a propuesta de ocho vocales para discutir sobre la amnistía

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá el próximo lunes a las 19.00 horas para "debatir y, en su caso, adoptar una declaración institucional" sobre la proposición de ley de amnistía anunciada por el Gobierno. Todo ello después de que ocho vocales conservadores solicitaran la celebración de este Pleno extraordinario para abordar lo que consideran una "medida de abolición del Estado de Derecho" que "violenta la Constitución" y convierte la Justicia en "una quimera".

La petición de estos vocales, aceptada por el presidente interino, Vicente Guilarte, causó gran revuelo este miércoles dado que, tal y como ha señalado la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia, el CGPJ no tiene "competencia para informar sobre proyectos o proposiciones de ley".

Los vocales que han reclamado el Pleno son Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y Ángeles Carmona. Su solicitud, dirigida a Guilarte, coincidió con un comunicado de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial, en el que se hablaba de la situación como "el principio del fin" de la democracia.

Para la APM, una ley de amnistía equivaldría a "romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de Derecho". Su mensaje de alerta ante "el grave deterioro institucional" denunciaba los "ataques permanentes a la independencia judicial" y negaba que una ley de amnistía pueda ser admisible en la Constitución. En la misma línea se pronunciaron los ocho conservadores del gobierno de los jueces, para quienes la amnistía va "en perjuicio del interés general de España".

Su mensaje incluía, por otro lado, una advertencia en relación al posible impacto de la norma en Europa: "El riesgo de que llegue el momento en el que la Unión Europea decida no ser la coartada de un Estado que no cumple con sus principios debiera estar muy presente, en este momento crítico, en la previsión de quienes pretendan realmente actuar en el 'interés de España'".

Según advirtieron el miércoles los vocales, la amnistía violenta -además de la Carta Magna- el artículo segundo del Tratado de la Unión Europea, referido a valores como el Estado de Derecho y la igualdad, incompatibles con la amnistía a juicio de los vocales.

Los ocho miembros del Consejo reflejaron además su "temor" a que la ley afecte no solo al referéndum de 2017, también a otros hechos anteriores y posteriores entre los que habría "delitos de corrupción". La iniciativa se presentará a la Cámara Baja a través de una proposición de ley de los grupos parlamentarios, no como un proyecto de ley del Gobierno, de forma que no será obligatorio recabar un informe del CGPJ. Con lo cual, el Consejo utilizará el Pleno del próximo lunes para dejar patente su postura frente a la ley de amnistía: una norma que atiende "al interés del presidente del Gobierno en funciones", no al de España, una norma que no es constitucional, incompatible con el Estado de Derecho.