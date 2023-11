Esty Quesada, de nuevo parada por la policía durante la jura de Leonor en el centro de Madrid: "La vascofobia es real"

Photocall de @soyunapringada_ :

- La policía es racista, xenófoba y tiene vascofobia

- Me van a comer los coj0nes, no sirven para nada

- La monarquía me parece un circo



Y procede a decir: “No me vais a sacar ningún titular.”



JAAAJAJAJAJJAJ Es la mejorpic.twitter.com/1fjMc7CNsw