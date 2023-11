Quién es Camila Redondo, la creadora de la exitosa cuenta de maquillaje 'Nobody is ugly'

Camila Redondo se encuentra entre las creadoras de contenido más destacadas de 2023 y, no es para menos. Con su cuenta de maquillaje, Nobody is Ugly, ha conseguido más de 5 millones de seguidores en TikTok y otro millón en Instagram.

Se trata de un espacio de belleza que aporta una perspectiva diferente de divulgación y positividad a los típicos tutoriales de maquillaje. El color, la originalidad y la diversión son las bases de su creación.

Así fueron los comienzos de Nodoby is Ugly

El verdadero nombre de Nobody is Ugly es Camila Redondo, una joven de origen colombiano que se siente "ciudadana del mundo", pero que se crio en el Puerto de Santa María, Cádiz.

Siempre interesada por el arte, decidió estudiar Diseño Gráfico en Madrid y se lanzó al mundo de la ilustración, mientras crecía su entusiasmo por el maquillaje.

En 2011, se trasladó a China para trabajar de diseñadora gráfica en Pekín y Shanghái, antes de darle por fin una oportunidad a la belleza y estudiar en Milán y Londres dos cursos de Moda y Maquillaje.

Este empujón fue suficiente para centrarse por completo en su pasión y pasar a ser freelance mientras se abría camino en el mundo de la creación de contenido.

Con un blog, una cuenta de YouTube y otra de Instagram, fue finalmente el contenido didáctico en TikTok la que la ayudó a crecer como la espuma en 2021. Desde entonces, han sido dos años frenéticos de vídeos sorprendentes y proyectos únicos.

Desde Bussiness España la han señalado como una de las Top Teachers de 2023, así como la Mejor Creadora de Belleza según Forbes. Dos premios que cimentar su éxito en las redes.

Además, ha empezado a formar parte del equipo de RTVE Play con Make up Stars, un programa de competición presentado por Pilar Rubio y que contará también con el maquillador David Molina.