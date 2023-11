Los vientos huracanados de Ciarán tumban árboles y ramas en Madrid

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta roja por fuertes vientos en Madrid entre las 00.00 y las 18.00 horas de este jueves, por lo que el Ayuntamiento de la capital ha cerrado El Retiro y otros ocho parques ante el peligro que supone el riesgo de caída de ramas e incluso árboles.

De hecho, durante toda la noche ya se ha sentido la intensa fuerza de los vientos que trae consigo la borrasca Ciarán y este jueves la ciudad ha amanecido con árboles tumbados y ramas caídas en las aceras.

Es el caso de un árbol de gran tamaño que ha cortado el paso a los viandantes en la calle Puerto de Maspalomas del barrio de El Pilar de la capital, o en la puerta del parque de El Retiro que da a la plaza de La Independencia, donde se encuentra la mítica Puerta de Alcalá, donde una rama ha caído muy cerca de una parada de autobús ubicada en la transitada vía.

Por esta razón, el 112 de la Comunidad de Madrid recuerda que, entre las recomendaciones más habituales para estas ocasiones, se aconseja encarecidamente no protegerse del viento tras muros inestables, no caminar cerca de los edificios para evitar posibles impactos de objetos que puedan caer de un alféizar y no situarse bajo árboles. Asimismo, se pide a la ciudadanía que retire los objetos de las repisas de las ventanas que puedan caer a causa de la fuerza del viento.