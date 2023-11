Tu horóscopo diario: jueves 2 de noviembre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 2 de noviembre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy va a ser un día astrológicamente muy favorable para ti y eso lo vas a notar principalmente en el trabajo y los asuntos de carácter mundano. Excelente momento para hacer negocios y otros asuntos relacionados con las finanzas. Pero debes tener prudencia porque te sentirás tentado a correr riesgos innecesarios.

Tauro

Aunque el día pueda ser bueno en los asuntos materiales y laborales, sin embargo, hoy vas a tener un bajón emocional de una cierta importancia motivado por reveses familiares o sentimentales. Estás luchando y poniendo todas tus energías en metas que son casi imposibles de conseguir y tienes que abrir los ojos ya.

Géminis

Vas a poner una gran cantidad de energía en un negocio u otro asunto de trabajo que tiene muchas posibilidades de salir mal o ir por un camino que no es el que tú inicialmente deseabas, incluso aunque no salga mal. No te obstines en perseguir unos objetivos llenos de incertidumbre. Te verás obligado a dar un giro.

Cáncer

Un ser querido que se encuentra sufriendo grandes dificultades económicas va a recurrir a ti y tendrás que ayudarle. La vida te va a poner un importante dilema de carácter humano, en el que es posible que tu corazón te diga una cosa, pero tu cabeza te indique otra muy distinta. Al final sabrás actuar de formar acertada.

Leo

Un tránsito bastante favorable de Júpiter te va a traer un periodo de suerte en relación con el amor y la vida íntima o familiar en general. Quizás solo sea un periodo de realización y felicidad que un día se terminará, pero a ti no te importará. También será un día bastante afortunado y fructífero en relación con el trabajo.

Virgo

Grandes esfuerzos y sacrificios en relación con el trabajo e incluso también con otros ámbitos más personales de tu vida. Sin embargo, todo lo que haces está muy sabiamente dirigido y en su momento dará abundantes frutos. No estás ante un día fácil, pero al final te merecerá la pena. Mantienes en secreto tus intenciones.

Libra

La influencia dominante de Júpiter, el más afortunado de los planetas, te va a traer un día de grandes alegrías y realizaciones, tanto en el trabajo y los asuntos mundanos como también en la vida íntima, aunque en realidad no harás más que recoger el fruto de unos esfuerzos muy inteligentes que realizas desde hace tiempo.

Escorpio

Nadie sabe mejor que tu hacer de tripas corazón, venirte arriba cuando estás en los momentos más desesperados hasta llegar a dar lo mejor de ti mismo. Una situación de este tipo te va a suceder hoy, ya sea en el trabajo o en tu vida sentimental y casi es bueno para ti porque la adversidad te hace superar todos los obstáculos.

Sagitario

Tienes un carácter muy fuerte, pero no te conviene mostrarte firme y altivo en momentos en los que en realidad lo sensato es que mostrases actitudes mucho más diplomáticas. Cuando las batallas no se pueden ganar abiertamente entonces no queda más remedio que buscar otras fórmulas más astutas para alcanzar el triunfo.

Capricornio

Hoy te espera un día de gran intensidad en el trabajo, un día lleno de luchas y obstáculos a superar, pero cuyos frutos los vas a recoger más adelante. Sin embargo, eso no va a impedir que te sientas optimista e ilusionado porque tienes claro que estás en el camino correcto y no importan los sacrificios, al final vas a llegar a la meta.

Acuario

Debes ir con precaución. Hoy tendrás el típico día en el que todo parece ir viento en popa y sientes que el éxito está al alcance de la mano, y, sin embargo, al final de repente todo se desmorona y de hace añicos todo lo que habías construido a lo largo de semanas o incluso meses. Es un día de sorpresas, aunque no serán agradables.

Piscis

La magnífica influencia de Júpiter hoy te va a traer excelentes noticias y vivencias en el amor, incluso puedes creer que alguno de tus más grandes sueños está a punto de hacerse realidad. Sin embargo, debes tener la cabeza muy fría porque todo podría ser mucho menos sólido, o incluso verdadero, de lo que en realidad te parecía.