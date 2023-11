Desde su debut en 2003, Hiromi (Japón, 1979) se ha convertido en una de las compositoras de jazz más importantes de la actualidad. Gracias a su estilo, que mezcla los clásicos del jazz con un estilo más actual, la artista japonesa juega entre la composición y la improvisación para ofrecer una música refrescante y llena de personalidad.

Ahora, Hiromi presenta su "nueva aventura" el disco Sonicwonderland con el que espera sorprender a todos sus seguidores. Una composición formada por 9 temas originales en el que el estilo más funky es el protagonista.

¿Por qué considera que este nuevo disco es una aventura?Porque es una nueva banda. Todo es totalmente nuevo, desde el estilo hasta quienes me acompañan. Siento que este trabajo es como un golpe de aire fresco.

Hablando de la banda, ¿cuales son las características fundamentales que tenían que tener los músicos para trabajar con usted?La verdad es que tenía una idea muy clara en mi mente. Por ejemplo, con el bajista, Hadrien Feraud, llevo tocando desde 2016. Desde el primer momento sentí una química musical especial. Esa fue la señal que me demostró que debía de seguir a su lado.

​Pero, a cada nueva canción que componía, sentía que necesitaba de un batería. Para esto necesitaba a alguien que tuviera una gran energía. Así fue como contacté con Gene Coye. Él es capaz de darle a la música el toque de dramatismo que buscaba.

​Finalmente, la última pieza clave era un trompetista. Buscaba un tomo que no fuera demasiado brillante, cálido pero con un toque oscuro. Además, necesitaba saber tocar el pedal de efectos, porque quería que este disco tuviera un estilo más electrónico. Así fue como pensé en Adam O’Farrill.

El estilo electrónico está muy marcado en toda la obra, y prueba de ello es el videoclip de Sonicwonderland, que se asemeja a un videojuego retro, ¿por qué apuesta por este estilo?Quería que el tema fuera como un juego de plataformas. Es una aventura en la que tienes que viajar etapa por etapa, tomando decisiones y siguiendo hacia delante. Eso es lo que más me gusta de este tipo de juegos, no puedes ir hacia atrás. Es como en la vida, no puedes volver al ayer, solo tienes que avanzar.

¿Hay alguna conexión entre esa filosofía y su evolución en el estilo que sigue para componer música?Sí. No es que mi estilo haya cambiado por completo, sino que mis intereses van evolucionando. Durante toda mi carrera he ido conociendo a nuevos músicos con los que quiero tocar. Voy aprendiendo de ellos y eso me hace avanzar. Pero mi deseo musical sigue siempre presente.

El próximo 9 de noviembre tocará en el XII ciclo festival de Jazz de Guadalajara. Esta no será la primera vez que actúe en España, ¿cómo se siente con el público español?Me encanta el público español. Hablo mucho de ellos en entrevistas en otros países, creo que son uno de los mejores públicos del mundo, muy enérgicos, muy expresivos. Ese tipo de apoyo es el que busco cuando actuo frente otras personas. Siento que puedo darlo todo y ellos me responden de la misma manera. Disfruto mucho tocando en España.



La intérprete actuará en Guadalajara. Mitsuru Nishimura

Sin embargo, en las ocasiones anteriores no había podido tener la oportunidad de presentar su nuevo trabajo, ¿cómo cree que reaccionarán a este disco? Hasta el día de la actuación no lo sabré. Lo único que puedo decir es que siempre doy todo lo que tengo ese día. Además, aunque sí es cierto que el nuevo álbum será el protagonista, también nos basamos mucho en la improvisación. El disco está ya marcado, por lo que intentamos innovar en cada actuación. Seguimos transformándonos, creciendo con el público y sus reacciones.





¿Es complicado realizar una buena improvisación en directo?En realidad es tomo muy telepático. Simplemente, nos arriesgamos, nos miramos y sin hablar nos decimos "¿qué es lo siguiente?". Nos comunicamos con la música, tocamos como si fuera una conversación. La improvisación es como la vida, por mucho que lo planees, no siempre sale como pensábamos. Eso es lo más divertido.

De la misma manera que se puede demostrar la buena complicidad con los imebros de la banda, también ha colaborado con otros artistas como el bailarín Salah, ¿cómo es unir la danza a su música?Especialmente en Japón, he realizado varios espectáculos con bailarines. En el caso de Salah, es uno de mis bailarines favoritos, asi que poder trabajar con él fue todo un honor. El baile es una forma de arte como la música, poder unirlas es inspirador y no deja de emocionarme.

La compositora de Jazz, Hiromi. Mitsuru Nishimura