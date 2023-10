Iria, la nieta favorita de Fernández Tapias, que llevaba años sin ver a su abuelo por las presiones familiares: "Ahora se sabrá todo"

El empresario gallego Fernando Fernández Tapias, fallecido el pasado día 25, tuvo ocho hijos y varios nietos, familia que pasa por importantes desencuentros con la viuda, Nuria González, su última mujer.

La favorita de sus nietas era Iria, llamada así en honor a Camilo José Cela, nacido en Iria Flavia, e hija de Fernando F. Tapias y de Mercedes Cañizares.

"Ahora sí que se sabrá la verdad de todo", son sus contundentes y reveladoras palabras, según recoge El Mundo. La joven de 25 años, que ahora trabaja en el festival Starlite, fue el ojo derecho del empresario durante mucho tiempo, pero acabó apoyando a su padre en la guerra familiar.

La gran relación que tuvo con el naviero se hizo evidente cuando este bautizó un petrolero de su naviera con el nombre de Iria Tapias, como ya hiciera con los nombres de sus hijos y de su mujer Nuria, pero de ningún nieto más.

La joven, en una entrevista conjunta con su prima Laura que concedían a Ecooo Magazine, la revista de Berenice Lobatón, la hija de los periodistas Paco Lobatón y Mari Pau Domínguez, reconocía con cierta tristeza no ver a su abuelo desde hacía tiempo.

"Llevo cuatro años sin poder verlo. ¡No me dejan! No sabemos nada de su estado de salud. ¡No puede ser! No nos pueden negar ese derecho de poder disfrutar de él. Todos sus nietos lo adoramos. Y él a nosotros. Me genera una tristeza horrible que le pase algo, por ejemplo, que no lo pueda ver nunca más".

Ambas confesaban echar de menos las tradiciones familiares, como comer cocido en casa del empresario todos los domingos y acudir en Navidad a comer al restaurante Casa Lucio. "Hace bastante que no retomamos ese tipo de tradiciones con la familia al completo", lamentaba entonces Iria

La viuda de su abuelo, con sus tíos más jóvenes. Iván y Alma.

Iria ha estudiado Relaciones Internacionales en la Regent’s University y parece haber heredado el gen empresarial de los Fernández Tapias. De hecho, en esa misma conversación afirmaba que no descartaba "trabajar en la naviera si eso significa seguir con la tradición familiar".

"Mi abuelo es mi héroe. Es un modelo a seguir y lo ha conseguido todo siendo humilde. Yo quiero ser como él. Tener mi propia empresa, montar mi imperio y seguir su legado", aseguró durante otra conversación con la revista Hola.

"Es muy gracioso y siempre está riendo. Le da igual el dinero, la prensa, no ir a determinados eventos... ¡Él mira por su bien y el de su familia!", añadía, demostrando la admiración que sentía por el empresario.