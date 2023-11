L’amb protegeix el llegat històric i ambiental amb la nova Xarxa Metropolitana del Patrimoni

La història, l’arquitectura, el medi ambient, la sostenibilitat i el valor patrimonial es presenten com una proposta conjunta en la nova Xarxa Metropolitana de Patrimoni, una sèrie d’actuacions de rehabilitació a cinc equipaments públics i sis parcs metropolitans, cofinançades per la Unió Europea a través dels fons FEDER.

Gràcies a aquestes iniciatives, algunes finalitzades i altres que culminaran en pocs mesos, es rehabilitaran 5.276 metres quadrats d’equipaments i es realitzaran diverses actuacions en espais verds de la metròpolis que permetran incrementar els visitants a 4.000 persones aquest any.

Aquest programa es subdivideix en dos: la Xarxa metropolitana de patrimoni industrial i cultural i la Rehabilitació de parcs metropolitans amb valor patrimonial.

L’objectiu és “recuperar edificis que tenen un valor patrimonial identitari per als municipis”, descriu Xavi Tiana, Coordinador General de l’Oficina Tècnica de Gerència de l’AMB, “amb la voluntat d’obrir-los a la ciutadania, d’acostar nous visitants ja sigui de la metròpolis o d’altres llocs, i de donar-los més valor turístic per millorar la proposta que tenim a escala metropolitana”.

L’aposta per la rehabilitació



A més, aquesta xarxa promou la sostenibilitat i la regeneració urbana, apostant per la revaloració de llocs amb valor històric. “Sempre és millor poder reutilitzar els edificis que ja tenen els ajuntaments per a nous usos”, apunta Rosa Bertran, Arquitecta d’Espai Públic de l’AMB, qui considera que és preferible “rehabilitar i regenerar una infraestructura que construir-ne una de nova”.

Amb el llançament d’aquesta xarxa també es busca que els residents de la metròpolis (així com els visitants d’altres ciutats o països) descobreixin el patrimoni arquitectònic i natural a través d’una sèrie d’accions lúdiques i tecnològiques.

La posada en marxa de la Xarxa Metropolitana de Patrimoni comparteix els valors que caracteritzen a l’AMB, com el disseny d’obres de restauració, la transformació territorial, la millora de l’espai públic, la conservació i el manteniment de parcs i infraestructures, i la dinamització mitjançant diverses activitats per a què siguin gaudits per la població.

12,3 milions d’euros s’inverteixen en la Xarxa Metropolitana de Patrimoni

Suport de la Unió Europea



Els projectes de l’AMB estan cofinançats per la UE a través dels fons FEDER (Fons Europeus de Desenvolupament Regional), que han aportat el 37,4% de les inversions realitzades.

Concretament, les 11 actuacions en edificis històrics i parcs han tingut una inversió total de 12,3 milions d’euros, dels quals 4,6 milions han provingut dels fons FEDER.

D’ells, 9,42 milions d’euros es van destinar a la Xarxa metropolitana de patrimoni industrial i cultural, i 2,85 milions a la rehabilitació dels parcs metropolitans amb valor patrimonial.

Els fons FEDER i l’AMB



L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va signar, el 30 d’agost de 2017, un conveni de col•laboració amb la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions dins dels eixos prioritaris 2, 4 i 6 del Programa Operatiu d’inversió en creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-2020.

La Xarxa Metropolitana de Patrimoni s’emmarca en aquest acord amb dos projectes diferents i dins de l’objectiu temàtic 6, que consisteix en contribuir a la conservació del medi ambient i del patrimoni cultural.

Gràcies a aquest conveni es van aprovar 10 projectes, dels quals dos pertanyen a les iniciatives de la Xarxa Metropolitana de Patrimoni.

ACTIVITATS PER ACOSTAR LA HISTÒRIA I LA NATURALESA Des de l’AMB s’impulsen quatre línies d’actuacions “per a donar a conèixer el valor patrimonial i ampliar el nombre de visitants que venen a aquests espais de la metròpolis”, diu Noemi Martínez, Cap de Secció de Disseny, Documentació i Divulgació d’Espai Públic de l’AMB.



Una és la instal•lació de panells informatius amb una breu cronologia de cada espai, amb un codi QR que condueix a la web patrimoni.amb.cat, on a través d’un mapa interactiu es presenten la història, imatges i informació dels llocs. Des d’allí es poden escoltar podcasts que submergeixen en el passat de cada parc i edifici “a través d’un diàleg entre personatges ficticis i la veu en off d’una narradora”, afegeix Martínez.



També es contemplen una sèrie d’activitats com a representacions teatrals o lúdiques “per a què aquesta xarxa sigui un bon canal de difusió del patrimoni que té la metròpolis de Barcelona”

El finançament dels fons FEDER a la metròpolis

Tots aquests projectes tenen una inversió global de 64 milions d’euros, dels quals 49,6 milions formen part d’una despesa subvencionable; la meitat d’ells finançats pels fons FEDER.

“L’objectiu d’aquests fons és arribar als territoris de la Unió Europea per a reduir les diferències entre ells, impulsant les inversions en temes de tecnologia, medi ambient, cultura, turisme, etcètera”, descriu Tiana.

En el cas de la metròpolis de Barcelona, han contribuït econòmicament a iniciatives com “la Zona de Baixes Emissions, les electrolineres, els carrils bici, els Bicibox o els temes de mobilitat”, apunta el responsable de l’Oficina Tècnica de Gerència de l’AMB. “I un dels projectes que hem presentat ha estat aquest per a vincular el patrimoni arquitectònic i cultural”, afegeix.

Equipaments i parcs metropolitans rehabilitats. AMB

La recuperació de Can Mercader

Un dels projectes que ha finalitzat és el del Parc Can Mercader, a Cornellà de Llobregat.

En aquest espai verd de 10,5 hectàrees, entre els barris d’Almeda i Sant Idelfons, s’han invertit 600.000 euros (dels quals 247.933,88 euros es van subvencionar amb els FEDER) per “a millorar els accessos i recorreguts per a fer-los més accessibles amb un canvi del paviment, restaurar la vegetació singular com els plataners centenaris; i restaurar les fonts i estanys del palau”, descriu Bertran, qui també va ser la redactora del projecte de rehabilitació patrimonial de l’indret.

En el projecte es va buscar “potenciar patrimonialment el parc”, indica, on es va decidir que si “es milloren les condicions d’accessibilitat i visibilitat potenciarem l’experiència paisatgística”, diu.

Per això, el nou paviment asfàltic es va idear “com una catifa que condueix al palau i genera una visió molt directa de l’edifici”, amb els plataners flanquejant el camí com si fos “una carretera del sud de França”, compara. Aquest mateix asfalt, construït amb un material que filtra l’aigua de les pluges i amb un menor reflex de la llum solar, envolta la part posterior del palau de Can Mercader, i enllaça les fonts ornamentals d’estètica romàntica; així mateix s’han restaurat elements arquitectònics, on s’han fet treballs d’impermeabilització així com d’adaptació per a reaprofitar l’aigua.

La nova vida de Can Bagaria

Altres projectes finalitzats són la rehabilitació de l’antiga seu de la Unió de Cooperadors a Gavà i la transformació de Can Bagaria (a Cornellà de Llobregat) en una escola de música.

Aquest edifici de 1.863,3 metres quadrats formava part d’una fàbrica tèxtil d’estil modernista construïda entre 1920 i 1925, on s’han rehabilitat dues plantes i els seus patis per a il•luminar i ventilar les aules, i es van adaptar des dels punts de vista estructural i acústic per acollir el futur centre educatiu.

La inversió per la restauració va ascendir a 3,66 milions d’euros, dels quals la UE va aportar 1,51 milions a través dels fons FEDER.

Els treballs a la Unió de Cooperadors van permetre recuperar l’estètica racionalista dissenyada pels arquitectes Sert i Torres Clavé. J. C.

Altres projectes de rehabilitació

Entre els projectes de rehabilitació d’equipaments públics en marxa estan els del mòdul C d’El Molí a Molins de Rei (amb la construcció de sales polivalents i d’estudi i un espai d’interpretació de l’arqueologia i el patrimoni industrial de la localitat); la reforma interior de la Casa Larratea a Montcada i Reixac; així com la restauració de les façanes oest i est i la recuperació de les cobertes de llevant de l’església del Monestir de Sant Cugat del Vallès.

Obres a la xarxa de parcs metropolitans

A més de Can Mercader, hi ha cinc parcs metropolitans on s’estan executant treballs de restauració per a recuperar el seu valor patrimonial i històric.

Un d’ells és el Parc de Torreblanca, al límit entre els municipis de Sant Just Desvern, Sant Joan Despí i Sant Feliu de Llobregat; que comprèn les restauracions dels edificis del Templet i de la Torrassa, així com la recuperació de les escales i la balustrada d’accés a Sant Feliu.

Un altre és el del Parc de Can Vidalet a Cornellà de Llobregat, amb la restauració de la coberta de l’antic safareig i la recuperació de l’accés al templet i a la illeta del llac romàntic.

En el de Can Buxeres, a L’Hospitalet de Llobregat, s’estan fent tasques de millora i arranjament dels camins i accessos al Palauet, així com la restauració dels elements patrimonials i arquitectònics.

En el Parc de les Aigües, a Montcada i Reixac, està treballant en el jardí romàntic de la Casa dels Aigües i a l’entorn del rec Comtal que passa pel lloc. I sobre el parc de Can Solei i de Ca l’Arnús, a Badalona, les accions comprenen la millora de les grutes i de les làmines d’aigua de l’estany, i la recuperació del jardí romàntic i de l’antic sistema de reg.