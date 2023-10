Quién es Tamara García, la 'tiktoker' que se hizo viral por su divertido incidente en el dentista

Muchos creadores de contenido no saben muy bien cómo explicar cuándo comenzaron a triunfar de verdad. No es el caso de Tamara García Romero, una joven gallega cuya vida cambió de un día para otro cuando fue al dentista.

Lo que iba a ser una consulta rutinaria acabó con media cara paralizada por la anestesia. Siempre buscando y creando humor en redes, no pudo evitar compartirlo en TikTok.

Esto sucedió en 2020 y, desde entonces, no ha parado de trabajar en redes sociales como cómica e influencer. "Mi madre me dijo 'Tamara no te grabes' y a partir de ahí empecé a hacerlo casi cada día gracias a todos vosotros", celebró Tamara en su Instagram hace ya dos años.

Así es Tamara García

Nacida el 25 de septiembre de 1994, tiene 29 años y ha vivido toda su vida en Mos, Pontevedra. Allí estudió Publicidad y Relaciones Públicas, además de Diseño de Moda, lo que le permitió trabajar durante tres años como diseñadora en Inditex.

Finalmente, tras hacerse viral por su pequeño incidente en el dentista, los seguidores no dejaron de crecerle y decidió dejar su trabajo y mudarse a Madrid.

Actualmente, cuenta con casi medio millón de seguidores en TikTok y 254.000 en Instagram, además de cientos de proyectos como actriz, intérprete o presentadora.

Los mejores vídeos de Tamara

En los últimos años, ha vuelto a hacerse virales en incontables ocasiones, siempre lanzándose a las tendencias y generando sus propios vídeos de humor.

Siempre incluyendo a su familia en su contenido, no pudo evitar en unirse a la tendencia de gastarle una broma a su abuela diciendo que hacía falta mentir para conseguir una beca y asegurando que su abuela "estaba embarazada".

Además, con cada estreno de Soy Georgina ha ganado miles de reproducciones imitando a la modelo española. Estas dotes de interpretación le han ganado un hueco en el programa gallego, Land Rober.