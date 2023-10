Criaturas terroríficas de Halloween: no eran monstruos, estaban enfermos

Creemos ser animales racionales. Esto es lo que nos decimos a nosotros mismos, habitualmente recurriendo a Aristóteles (quien, por cierto, nunca escribió exactamente esto). Pero no es cierto. En 1972 los psicólogos Amos Tversky y Daniel Kahneman descubrieron el sesgo cognitivo, que nos aparta de la razón y nos hace inmunes a los datos. Un neurocientífico decía que esto es muy comprensible, dado que, en términos de tiempo geológico, apenas estamos estrenando nuestra mente racional, mientras que tenemos por detrás millones de años de evolución guiándonos por las emociones (sí, los animales que llamamos no racionales también las tienen, como ya publicó Darwin en 1872).

Y es por ello que, si vemos luces en el cielo, alienígenas. Si alguien se cura contra el pronóstico médico más probable, milagro. Si algo se mueve u oímos un ruido sin causa aparente, fantasma. Y si alguien se comporta de forma muy extraña con delirios religiosos, posesión demoníaca.

Curiosamente, no todos estos mitos aguantan el paso del tiempo de la misma manera. Hubo tiempos en que la gente realmente creía en la existencia de los vampiros; no los desmodontinos, los murciélagos chupadores de sangre, sino los no-muertos, los cadáveres que se levantaban de la tumba para acosar a los vivos y alimentarse de su sangre. Vampiros y zombis son variaciones de una misma idea. Pero mientras que hoy no parece muy común creer en ellos, en cambio la creencia en los fantasmas sigue muy extendida.

De hecho, tenemos datos, aunque son de EEUU: solo un 8% y un 9% de los estadounidenses creen respectivamente en vampiros y hombres lobo (¿"solo"?), pero un sorprendente 41% cree en fantasmas, y un aún más sorprendente 43% cree en demonios. Por qué fantasmas sí, vampiros no, quién sabe. Quizá los psicólogos lo sepan.

Si fuéramos racionales, diríamos que ya no creemos en ciertas criaturas porque hemos encontrado explicaciones naturales a lo que antes se le atribuían explicaciones sobrenaturales. Este es el caso de algunos monstruos de ficción, de esos que antiguamente poblaban las pesadillas de una sociedad más ingenua que la actual. Por ejemplo:

Vampiros

El caso de los vampiros es quizá el ejemplo más clásico. Suele hablarse sobre todo de las porfirias, enfermedades hereditarias del hígado o de la médula ósea que se caracterizan por un defecto en alguno de los genes encargados de fabricar el grupo hemo, el componente que da el color rojo a la sangre. Las porfirias pueden conferir una hipersensibilidad a la luz que causa ampollas, desfiguraciones, osurecimiento de la piel y crecimiento excesivo del pelo. Alguna forma de la enfermedad también tiñe los dientes de rojo. Una piel demasiado sensible a la luz también existe en otras enfermedades como el lupus.

Hay varios rasgos típicos de los vampiros que se han asociado a la porfiria: los colmillos, el ajo, los espejos o el temor a la cruz

Según escribía el médico Michael Hefferon, autor del libro Of Plagues and Vampires: Believable Myths and Unbelievable Facts from Medical Practice, hay otros rasgos típicos de los vampiros que podrían asociarse con la porfiria: la retracción de las encías expone los dientes de modo que los colmillos parecen más largos, algunos médicos recomendaban a estos enfermos beber sangre de animales y se les aconseja evitar el ajo, cuyos compuestos de azufre empeoran los síntomas; los enfermos quizá huían de los espejos para no ver los efectos de la enfermedad en su piel. Hefferon añade que la Inquisición quemó a unos 600 "vampiros", algunos de los cuales podían padecer porfiria; ¿cómo no iban a temer a la cruz?

Ahora bien, ¿fue realmente la porfiria el origen del mito? Algunos enterramientos en Polonia muestran señales de lo que los expertos consideran que eran rituales contra los vampiros: se colocaba una hoz sobre el cuello del cadáver o una roca entre sus mandíbulas. Pero según estos expertos, quienes corrían riesgo de regresar como vampiros eran personas no bautizadas, o que habían sufrido muerte violenta, o que eran los primeros en morir en una epidemia, o extranjeros a los que no se tenía mucho aprecio (algunas cosas nunca cambian). Así que, quién sabe; tal vez el mito prexistente se mezcló con la enfermedad. Como escribía el experto en cultura eslava Stanley Stepanic, “es probable que no haya una sola enfermedad como origen simple y puro de los mitos de vampiros, ya que las creencias cambiaron con el tiempo”.

Hombres lobo

Hoy tenemos vacunas y normas sanitarias obligatorias para los animales de compañía, pero antes de que tuviéramos todo esto la rabia solía ser mucho más frecuente. El virus de la rabia, transmitido por mordeduras y que afecta gravemente al sistema nervioso, causa síntomas típicamente asociados con las historias de hombres lobo y otras criaturas, como agresividad, comportamiento alucinatorio e hipersalivación.

Se ha sugerido que el origen del mito de las balas de plata podría deberse al presunto uso de este metal como desinfectante

Otras enfermedades o trastornos se han asociado con el mito del hombre lobo: la porfiria, por la desfiguración, el crecimiento del pelo y los dientes prominentes, o la hipertricosis, un exceso de vello corporal que en muchos casos es hereditario —no en todos; ocurre también raramente en algunos cánceres— y que solía condenar a los enfermos a ser exhibidos como atracciones de feria. En cuanto a las balas de plata, aquí el mito parece más cogido por los pelos: se ha sugerido que podría deberse al presunto uso de este metal como desinfectante, lo que tal vez justificaba su utilización contra una lacra que se extendía como una infección. Y aparte de todo esto, históricamente se ha descrito la licantropía clínica, un raro trastorno psiquiátrico por el que una persona cree convertirse en un animal.

Zombis

En el caso de las criaturas favoritas del terror actual, que han desbancado a los clásicos de la literatura gótica, también parece haber trastornos clínicos en los que encontrar un parangón, además de la propia rabia que de hecho ha inspirado algunas versiones del mito, como 28 días después. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, más conocida como la forma humana del mal de las vacas locas, se conocía como kuru en los nativos de Papúa Nueva Guinea, que lo contraían por la costumbre funeraria de comer los sesos de los difuntos. Se ha insinuado que quizá la lepra también pudo contribuir al concepto de los zombis.

Pero naturalmente, el origen del mito zombi tradicionalmente se ha atribuido al uso de la tetrodotoxina del pez globo en el llamado “polvo zombi” utilizado en el vudú haitiano; lo cual a su vez parece ser otro mito, ya que en realidad, y a pesar de la popularización de esta idea en los años 80 con las investigaciones del etnobotánico Wade Davis que dieron origen a su libro La serpiente y el arco iris y a su adaptación al cine, análisis posteriores cuestionaron la presencia de esta toxina en el presunto polvo zombi.

Brujas

Aunque la práctica de la llamada brujería ha existido y existe, otra cuestión muy diferente eran los presuntos comportamientos alterados por los cuales algunas personas, sobre todo mujeres, eran acusadas y ejecutadas en casos como los infames juicios de Salem a finales del siglo XVII. En 1976 la investigadora Linnda Caporael propuso que los síntomas que mostraban aquellas mujeres podían deberse a ergotismo, una enfermedad causada por intoxicación por cornezuelo, un hongo del centeno, que puede provocar convulsiones, alucinaciones, delirios y otros trastornos. Otros expertos rebatieron esta idea, y aún se discute si el caso de las brujas de Salem pudo tener un origen biológico.

Elfos

Fuera del territorio del horror, pero aún dentro del de la fantasía, existe también una curiosa versión sobre el origen del mito de los elfos, las hadas y los duendes. El síndrome de Williams es una enfermedad congénita causada por un defecto genético concreto y conocido. Las personas afectadas padecen distintos síntomas, incluyendo discapacidad intelectual. Pero tienen una constitución facial que recuerda a la clásica fisonomía de los elfos, y otro rasgo característico: son extremadamente sociables, encantadoras y alegres, con excepcionales habilidades verbales y musicales, y se ha propuesto que tal vez estas personas pudieron ser el modelo real en el que se inspiró el mito de las criaturas mágicas de los bosques.

En fin, dado que aún no somos seres del todo racionales, podemos seguir disfrutando de la fantasía de la noche de Halloween. ¿Es infantil? Sí, por supuesto que lo es, como lo son muchas otras fantasías; cada cual elige las suyas. Quienes no creemos en fantasmas, vampiros ni demonios podemos celebrar, un día al año, la nostalgia de estos terrores infantiles ancestrales e imaginarios. Al menos nos dan un breve respiro del terror infantil real que encontramos a diario: el de los niños que mueren bajo las bombas o las balas.