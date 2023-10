Aparecen decenas de truchas muertas a las orillas de un tramo del río Xuvia

Decenas de truchas han aparecido muertas en las primeras horas de este lunes en el cauce del río Xuvia, a su paso por los municipios de San Sadurniño y Narón (A Coruña). Por el momento se desconoce el motivo, pero creen que esta situación podría ser consecuencia del incendio ocasionado en la tarde de este domingo en la planta de Sogarisa.

La situación podría ser consecuencia del incendio ocasionado en la tarde de este domingo en la planta del polígono de As Somozas, ya que parte de los líquidos inflamables que estaban en estas instalaciones acabaron en la red de alcantarillado y se cree que estos pudieron acabar sobre el río.

Desde la Sociedade Caza e Pesca Xuvia, su vicepresidente, Eloy Saavedra, ha expresado lo "bastante preocupados" que estaban tras este incendio. "La suerte fue que el caudal estaba muy alto, por lo que estimamos que esto va a minimizar las consecuencias", ha añadido. De todas formas, considera que los productos vertidos "van a llegar a la ría, antes o después", algo que ya han comentado a los mariscadores.

Saavedra ha explicado que "Augas de Galicia tiene una red de caudales de seguimiento de los ríos", pero ahora mismo "no" saben "cuánto lleva" el río Xubia, porque "sobre hace un año y medio fue anulada" esta sonda. "Todos los acontecimientos que están pasando en As Somozas son como un agujero negro, y se están produciendo unos hechos que espero que la Fiscalía acabe por actuar, ya que esto no es ni medio normal", agrega.

Por otra parte, la Cofradía de Barallobre, en Fene (A Coruña), se puso en contacto con el 112 para informar de esta mortalidad y pedir que se mantengan "vigilantes" porque hay bancos marisqueros en la desembocadura del río.