'Quédate' bajo la lluvia: así fueron las penurias que los fans de Quevedo tuvieron que vivir en Vigo mientras esperaban

si por algo ha estado caracterizado este fin de semana en la provincia de Vigo, Galicia, ha sido por el fuerte temporal que ha azotado toda la zona. Un gran oleaje, rachas de viento de gran fuerza y lluvias intensas fueron las protagonistas de los días de descanso. Sin embargo, ni la naturaleza y los problemas causados con ellas han podido parar a los fans de Quevedo.

El cantante canario actuaba en la ciudad y nadie quería perdérselo. Por ello, no fueron pocos los seguidores del intérprete los que se quedaron luchando contra las inclemencias del tiempo durante horas. Así mismo lo han mostrado los centenares de jóvenes que esperaron en la cola para acceder al concierto.

Las redes sociales se han llenado de quejas por el frío que pasaron. Y es que, no solo tuvieron que aguantar bajo la lluvia, sino que encima se vieron obligados a hacerlo protegidos únicamente con chubasqueros. Dentro del recinto los paraguas estaban prohibidos, por lo que tuvieron que esconderlos o tirarlos en el peor de los casos.

"Estuve tres horas esperando bajo la lluvia y cuando abrieron la cola de menores la aglomeración fue tal que me tiraron a un charco y me pisaron en hombros, cabeza, piernas... Con el shock entré al recinto, ni la entrada me pidieron del caos que había, pero estaba temblando y dolorida, no aguantaba, así que llamé a mi madre y en cuanto llegó me fui al coche a calentarme con la calefacción... Ya no volví, tras casi 24 horas sufriendo para ver a Quevedo me quedé sin escucharlo", ha asegurado una joven al medio Faro de Vigo.

Debido al tiempo y a la impaciencia, la policía tuvo que acudir en varias ocasiones. A tal fue el punto de crispación y ansiedad que las puertas tuvieron que abrirse una hora antes de lo previsto. Lo que no se hubiera imaginado es que se produciría una avalancha en el acceso a menores.

Finalmente, el concierto pudo celebrarse sin problema y, aunque empapados, los seguidores del canario disfrutaron de todos sus éxitos. Un espectáculo sufrido, pero con un final feliz para quienes lograron superar al mal tiempo.