Froilán se pronuncia sobre su prima, la princesa Leonor, en su regreso a España

Ajeno a la vida pública, tanto cuando vivía en la península como ahora que se encuentra residiendo cerca de su abuelo en Abu Dabi, Froilán ha regresado a España, según Vanitatis, para asistir al cumpleaños de la princesa Leonor, este martes 31 de octubre. Y parece que lo ha hecho más hablador que nunca con la prensa en su llegada al aeropuerto.

El hijo mayor de la infanta Elena, que acostumbra a evitar a los reporteros, se ha pronunciado brevemente, sobre algunos asuntos familiares que suele evitar.

Es el caso de su prima, la heredera al trono, pues le preguntaron cómo la estaba viendo en sus últimos actos. "Muy bien", respondió escuetamente. "¿Tú qué tal? Te echamos de menos por aquí", le dijo la periodista de Europa Press, a lo que él contestó, entre risas "y yo a vosotros".

Después, la prensa le preguntó por su hermana Victoria Federica, que será una de las grandes ausentes del cumpleaños porque tiene un viaje a Perú. Sin embargo, al oír eso, se quedó mirando atentamente a la reportera, evidenciado que le estaba sorprendiendo esta información.

"No sé nada. No sé nada, me das tú la noticia", le respondió Froilán. Sin embargo, a la respuesta de si iba a estar en el cumpleaños, levantó los hombros y simplemente sonrió.

"¿Con tu abuelo todo bien? Deseando que vuelva, ¿no?", le preguntó la periodista. "Todo perfecto", contestó. "Ya te dejamos, muy amable. Bienvenido a España que te echábamos de menos", concluyó la reportera. "Y yo a vosotros", repitió él.