El ala socialista del Gobierno evita otro choque con Belarra por Israel y defiende a Sánchez: "Aporta mesura"

El PSOE esquiva un nuevo fuego dentro del Consejo de Ministros. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha evitado entrar a polemizar con la ministra de Asuntos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que acusó al presidente Pedro Sánchez de "no estar a la altura" con la respuesta a la guerra entre Israel y Hamás. La también titular de Política Territorial se ha limitado a ensalzar la "mesura" y el "acuerdo" del secretario general de los socialistas, cuya propuesta de celebrar una cumbre de paz fue secundada por la Unión Europea la semana pasada.

"No estoy aquí para comentar opiniones de otros ministros. Ella es responsable de sus palabras", respondió tajante Rodríguez a las preguntas de los medios, que incidieron en las declaraciones de la líder de Podemos lanzadas ayer en una manifestación a favor de Palestina. "En este momento, los líderes europeos, incluido el nuestro, no están a la altura de la gravedad de las circunstancias. No queremos ser cómplices de este genocidio. Europa va a pagar muy cara esta hipocresía de ir pregonando los derechos humanos en todo el mundo y después, cuando hay que dar la cara, no hacer absolutamente nada", apuntó.

La ministra de Política Territorial aseguró, por contra, que España aporta la "mesura necesaria y el acuerdo en cómo enfocar el problema". En este sentido, declaró que el presidente en funciones "está liderando la posición global en la UE sobre el conflicto" y recordó que el Consejo Europeo aceptó la propuesta de Sánchez de celebrar una conferencia de paz que "avance" también en la "materialización" de los dos Estados. "El jueves fue un día importante en el Consejo Europeo, que hizo suya la propuesta de nuestro presidente para que se celebre pronto una conferencia internacional de paz para avanzar en la materialización de los dos Estados, el Estado palestino y el Estado de Israel", añadió.

Así, dijo que estas son las líneas "a seguir", que buscan el "respeto al derecho internacional y humanitario combatiendo el terrorismo". Además, volvió a recordar que "la política exterior" la marcan el jefe del Ejecutivo y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que hace pocas semanas tuvo otro encontronazo con Belarra.

Y es que fueron otras declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores las que derivaron en un choque diplomático con el país israelí. La Embajada llegó a emitir un duro comunicado en la que acusaba a "ciertos elementos del Gobierno" de "alinearse con Hamás" tras participar la ministra de Podemos en otra manifestación propalestina. El titular de Exteriores apuntó entonces haberle comunicado a Rodica Radian-Gordon, embajadora hebrea en Madrid, su "profundo disgusto" por un "gesto inamistoso" que derivó en un "incidente puntual" que se resolvió con un comunicado y una llamada.