Qué hacer este Halloween en Madrid: musicales, fiestas y diversión infantil

Altar de muertos en Casa de México

Un año más tenemos a nuestra disposición el Altar de Muertos en Casa de México, la muestra más genuina de la creación artística y popular que sirve para potenciar el tradicional Día de Muertos hasta convertirlo en referencia mundial. Existe la creencia de que el espíritu de los difuntos regresa del mundo de los muertos para convivir con la familia ese día. El Día de Muertos fue declarado Patrimonio Mundial Inmaterial en 2003 por la UNESCO, considerada como "una de las más relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo".

Treinta mujeres que han hecho historia en México protagonizan en esta ocasión el tradicional Altar de Muertos de Fundación Casa de México en su quinto Aniversario. Escritoras, artistas, políticas, activistas, etc. están representadas con fotografías, del mismo modo que las familias simbolizan el amor por sus seres queridos colocando los retratos de aquellos que pasaron a mejor vida.

Escalera principal en Casa de México donde se instala el Altar de muertos 2023 Fundación Casa de México en España

El altar está diseñado y conceptualizado por Paola Perdomo, y en él resalta el trabajo del maestro artesano Pedro Ortega Lozano, uno de los grandes del arte popular mexicano especializado en papel picado metalizado, traído desde México para la ocasión. La pared principal de la escalera abarca 46 metros cuadrados de este papel hecho a mano, elaborado con cincel y martillo, además de tijeras.

En el altar podemos encontrar todos los elementos tradicionales de las ofrendas, alrededor de la figura central de la Virgen de Guadalupe que establece la especial fusión entre la religión católica y la cultura pre-hispánica: agua, cempasúchil -flores denominadas de cien pétalos-, velas que iluminan el camino de los espíritus, cruz de sal con un sentido purificador, calaveritas de azúcar, el perro de la raza xoloitzcuintle, pan de muerto... todo ello rodeando las imágenes religiosas y fotografías de los seres queridos que nos han dejado.

El recorrido por el edificio de Casa de México, que se acompaña por personal de la institución que informa con detalle de todo lo expuesto, se complementa con más de 1400 piezas de arte popular del estado de Puebla.

Casa de México amplía sus horarios hasta el 12 de noviembre para facilitar que nadie se quede sin visitar su propuesta. Los recorridos por el altar se complementan con un programa de actividades para toda la familia: cine, arte popular, gastronomía, bienestar, entre otros. Toda la información aquí.

Fiesta de Noche de Muertos en el Círculo de Bellas Artes

El Círculo de Bellas Artes celebra la Noche de Muertos por todo lo alto, con una fiesta que recrea el ambiente de jolgorio y tradición que caracteriza el día de los difuntos en México.

Noche de Muertos se celebrará el martes 31 de octubre a partir de las 22,30 y contará con una propuesta musical pensada para bailar, festejar y disfrutar gracias a un amplio programa que incluye desde la electrónica hasta la música popular mexicana y los ritmos tropicales, pasando por la cumbia o la música urbana de origen latino.

Cartel de la fiesta en el Círculo de Bellas Artes en la noche del 31 de octubre Cedida

Gracias al equipo de diseñadores mexicanos Enraizarte, que se encargará de la ambientación de las salas más espectaculares, el Círculo volverá a ser, por una noche, ese lugar único en Madrid situado entre el mundo de los vivos y de los muertos.

Una fiesta por todo lo alto que pretende establecer una armonía entre la tradición y la festividad más espectacular. Ambientada en la cultura mexicana, Noche de Muertos contará con un amplio programa musical. Electrónica, música popular mexicana, ritmos tropicales, cumbia, rock, mambo o música urbana de origen latino pondrán la banda sonora a una noche muy especial que recreará el carácter festivo, abundante y abigarrado de la fiesta de difuntos en las calles de México.

Entre los primeros artistas y colectivos confirmados se encuentran Alnank, Guacamayo Tropical DJ, Tiraya DJ set, Andy Grey y Flor Linyera. Además, a lo largo de la noche, diversas sorpresas animarán la velada. Toda la información aquí.

Film Symphony Orchestra y el cine de terror y suspense

La importancia de la música cinematográfica para potenciar las sensaciones que producen las películas es muy evidente, pero cuando se trata de cine de terror, todavía se hace más patente la contribución de una música inquietante para generar un ambiente que nos acongoje.

'Dracul' es el concierto de Film Symphony Orchestra para la Noche de Muertos FSO

La noche del martes 31 tendremos la oportunidad de comprobar la calidad musical de algunas bandas sonoras que van unidas indisolublemente a varios títulos, no necesariamente de terror, pero sí que incorporan algún elemento de suspense o misterio.

¡Qué ganas tenemos de pasar Halloween con vosotros! ¿Cómo vais con vuestros disfraces?

Os dejamos algunos personajes de terror para que cojáis ideas para disfrazaros.

¡Nos vemos el 31, en Madrid!

#FSODracul #HalloweenConFSO #Halloween #FilmSymphony #Dracul pic.twitter.com/cQpq1jEa4z — Film Symphony (@FilmSymphony) October 28, 2023

Film Symphony Orchestra regresa al Auditorio Nacional con un concierto titulado Dracul, en el que se adentrará en el cine de suspense y de terror, aunque también en títulos orientados a público infantil, como veremos. Se escucharán temas de películas como Drácula, de Wojciech Kilar; Pesadilla antes de Navidad, de Danny Elfman; Frankenstein, de Patrick Doyle; La profecía, de Jerry Goldsmith; Coco, de Michael Giacchino; Casper, de James Horner; o Gremlins, también de Jerry Goldsmith.

También se anuncian temas de la película más aterradora que uno ha visto nunca, El exorcista, y otros grandes títulos con músicas impresionantes como Tiburón, Alien, Poltergeist o Psicosis. Entradas e información aquí.

Un musical sobre Halloween en el Teatro Fernán Gómez

El Fernán Gómez se vuelca este año con celebraciones alrededor de Halloween, que incluyen una exposición de un Altar de Muertos, talleres infantiles de creación de calaveritas móviles y de maquillaje de catrinas para público infantil y familiar y, por último, el espectáculo Día de muertos, un musical que se podrá ver un único día, el 1 de noviembre en el escenario de la Sala Guirau.

Una katrina es la imagen del musical dedicado a Halloween en el Teatro Fernán Gómez Cedida

El altar estará dedicar este año a cinco personalidades de la cultura que nos han dejado durante este 2023: Carmen Sevilla, Antonio Gala, María Jiménez, Francisco Ibáñez y Carlos Saura. Está abierto desde el pasado 24 de octubre y hasta el 6 de noviembre, con acceso gratuito.

El altar consta de varios niveles, en forma de escalera, decorados con un arco de flor de cempasúchil, papel picado de colores, banquete, velas y veladoras eléctricas o con batería, pan de muerto y calaveritas.

Además el día 1, y sólo ese día, podremos asistir a un musical relacionado con el Día de muertos. Un espectáculo donde el canto, la danza, la música y la teatralidad se darán la mano para presentar una obra de pequeño formato, dedicada a la festividad mexicana de El Día de Muertos. Será la primera vez que se pueda ver un musical de este estilo. En él podremos descubrir a una Catrina que lo mismo canta y baila un Cielito Lindo, un danzón o La Llorona, que con voz peculiar cantaba Chavela Vargas.

Altar de muertos en el vestíbulo del Teatro Fernán Gómez Cedida

En esta obra se plasma, de forma gráfica y visual, lo que en México viven cada año en el mes de noviembre, con las calles teñidas de color naranja, donde todo huele a cempasúchil, a chocolate y a pan de muerto.

También se han organizado talleres infantiles/familiares donde se crearán calaveritas móviles y también se pintarán. Se llevarán a cabo los día 3, 4 y 5 de noviembre en la Sala Polivalente. Toda la información aquí.

'Canciones de miedo y risas' para toda la familia

Canciones de Miedo y Risas es un espectáculo musical familiar (recomendado de 6 a 14 años) basado en música y canciones de miedo. Un show terrorífico, divertido y emocionante que podremos ver en el Teatro San Pol, protagonizado por monstruos y esqueletos patosos que no saben bailar, o vampiros que tampoco afinan demasiado al cantar.

La Compañía Familia Scalofrini presenta un concierto familiar en inglés sobre Halloween JORGE PANIZO

El salón de un viejo castillo es el escenario ideal para recibir a las visitas e invitarlas a reír, temblar y disfrutar con la familia Scalofrini. Como anfitriones, tres monstruosos músicos multi-instrumentistas demostrarán que el miedo y la risa están más cerca de lo que pensamos.

Con música original de Bruno Duque y dirección escénica de Yayo Cáceres, nos acercarnos a la música moderna de una manera lúdica y atractiva. Más de 15 instrumentos en escena; jazz, swing, rock, pop, cabaret, una propuesta que trata a los niños como el público inteligente que es.

La Compañía Familia Scalofrini nos trae este maravilloso concierto, que además se hace en inglés para que los niños vayan aprendiendo algo de idiomas. Toda la información aquí.

DJ Nano celebra Halloween en Las Ventas

DJ Nano plantea una super-fiesta con tintes de terror para pasar la tarde-noche del 31 al 1 de noviembre en espacio Live Las Ventas. Una cita donde el artista madrileño presenta un espectáculo especial para celebrar Halloween donde mezcla música remember con temas más actuales para que nadie se quede quieto mientras disfruta del concierto.

Cartel de la sesión musical de DJ Nano en Las Ventas Cedida

Es el creador de Oro Viejo, una fiesta de música electrónica que lleva realizando desde 2001. Además, ha sido el presentador del programa Música Sí de TVE., ha publicado un libro con sus memorias: Al otro lado de la cabina y triunfa con el musical The Rhythm of the Night.

En los últimos años DJ Nano ha recorrido Europa, América, norte de Africa y Asia. Ha sido reclamado para actuar con artistas como Tiësto, Armin van Buuren, Lenny Kravitz, David Guetta o FatBoy Slim; y ha logrado numerosos premios nacionales. Toda la información aquí.