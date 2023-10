No importa si el sábado a las 3.00 dieron las 2.00 ni si pudimos dormir una hora más o si ahora amanecerá y anochecerá antes. Lo único que importa es que, a pesar de estos ajustes, el tiempo avanza para todos.

Virginia Garzón de Albiol, autora de Un tesoro en el olvido, reflexiona sobre ello de este modo: "Cuando era pequeña pensaba que el tiempo avanzaba muy despacio. Después, con la rebeldía adolescente, quería alcanzar rápido la mayoría de edad para así ser dueña de mis propias decisiones. Ahora, sin embargo, siento que el tiempo vuela y me gustaría poder ralentizar las agujas del reloj. La vida avanza implacable hacia un destino común a todos. Común en cuanto al desenlace, pero no en cuanto al trayecto. En lo que a oportunidades se refiere, yo he tenido una vida fácil. Y de la conciencia de mi suerte surgió enseguida la necesidad de construir un mundo distinto".

Guiada por esa conciencia, Virginia vive involucrada en varias causas sociales y, hace unos años, decidió hacer un testamento solidario para seguir apoyándolas en el futuro. "La muerte física no tiene por qué suponer la de nuestras creencias", razona.

En España, en 2022 y según datos de 22 organizaciones no lucrativas, las donaciones a través de las herencias supusieron a las entidades no lucrativas unos ingresos de 41 millones de euros, un 21% más que el año anterior. Estos legados solidarios hacen posible la labor de las organizaciones y permiten a personas concienciadas como Virginia proyectar su apoyo en el futuro. ¿Por qué? Ella lo tiene claro: "Porque queremos un mundo mejor. Hoy, mañana y siempre".