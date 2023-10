Valencia gusta en Madrid. En varios sentidos. La capital del Turia y la Comunitat se ven desde la villa y corte como un lugar abierto, emprendedor y amante de unas tradiciones que no se contraponen con las de otras zonas de España. Porque en nuestra Comunitat, a pesar de unos cuantos, la identidad valenciana no se afirma contra la patria "grande" de todos, es decir, España. La letra de nuestro himno autonómico es buen ejemplo de ello.

Los alcaldes Almeida y Catalá quieren reforzar el eje entre la tercera y primera ciudad de España (entiéndase Valencia como la primera y Madrid como la tercera, faltaría más). Será a través de una mascletá que se celebrará en algún punto de la capital de España. Lo había prometido el regidor madrileño si el Partido Popular se hacía con el cap i casal, y la promesa va tomando forma.

La idea seguro que gusta a los madrileños, porque Madrid no tiene identidad cultural definida por sí misma, esa es su grandeza, es un mosaico de todo lo que es España y por eso los madrileños reciben siempre con los brazos abiertos a los de fuera y aprovechan las fiestas madrileñas para salir de la capital.

La mascletá en Madrid puede leerse también en otro sentido. La vida municipal y las alianzas entre ciudades en España han sido siempre un contrapoder contra los desmanes gubernamentales. Nuestro siglo XIX y XX han dado numerosos ejemplos de rebeldía juntera. En un futuro próximo, si la amnistía sale adelante con todo lo que viene detrás, las comunidades que se consideren agraviadas, pues de agravios podemos hablar todos y no solo unos cuantos, pueden hacer mucho ruido. La pena será si desde Moncloa lo resuelven todo con un café para todos y que el pueblo trague.

No adelantemos acontecimientos y quedémonos con lo bueno. Los madrileños que no han visitado Valencia en Fallas van a saber por fin lo que es una mascletá. No estará de más que nuestra alcaldesa les ofreciera también paellas para que comprendan las buenas gentes de Madrid la importancia de los ingredientes. Termino. Se preguntarán ustedes cuál es la segunda ciudad de España. Pues está claro: Jerez de la Frontera.