'Como el perro y el gato' salta a la televisión: "Me gustaría alcanzar lugares donde la conciencia sobre bienestar animal aún no llega, como la España rural"

Tras 18 temporadas de emisión (y con intención de que sean muchas más), el espacio de Onda Cero dedicado a los animales de compañía y a su tenencia responsable 'Como el perro y el gato' se traslada a la televisión con el objetivo de ayudar a tener una mejor relación con nuestros compañeros no humanos.

Dirigido y presentado por el veterinario Carlos Rodríguez, el formato radiofónico estrena su versión en televisión el próximo 29 de octubre a las 8:30 horas en laSexta, aunque los miembros de Atresplayer podrán disfrutarlo un poquito antes, a partir de este viernes.

Para esta nueva versión, el programa contará con diferentes secciones: una donde el mismísimo Rodríguez visitará diferentes clínicas para ver el trabajo que se realiza en ellas, otra donde el humorista Iván Cortés traerá las noticias más curiosas del mundo animal, otra donde Beatriz Ramos enseñará los diferentes lugares de ocio y planes para compartir con nuestros animales...

Además, otros profesionales veterinarios nos hablarán de algunas especialidades como la medicina felina, de la mano de la experta Ana Anglada, o el universo de los animales exóticos, por parte de los especialistas Javier Fernández y Pablo Casar.

Convirtiendo la radio en la televisión

"Dar el salto a la televisión es una situación curiosa, ya que ya van muchos años trabajando en formato de radio", reconoce Rodríguez, veterinario y presentador del programa de Onda Cero y, a partir de este viernes, conductor de su versión televisiva. "Sabemos que es complejo conseguir este espacio y creo que se ha visto propiciado por la lógica de que el mundo animal de familia es un tema en absoluto crecimiento".

El veterinario considera que en España, tras la pandemia, hubo un giro hacia la preocupación y evidencia de enfermedades, incluidos "los bichejos con los que compartimos espacios". "El estar con ellos recluidos nos hizo verlos de otra forma", añade.

"Esto ha hecho que la puerta de la televisión se abra un poco más a este tipo de temas y creo que es lógico que ya haya varios programas al respecto", opina el veterinario. "En algo tan importante como aprender a tener respeto y a cuidar de unos seres vivos, creo que es bueno que haya varios focos de visión".

Nos hemos acostumbrado a que todo lo que pase por delante nuestro sea concreto y fácilmente digerible

El mismo Carlos y su equipo fueron los que plantearon esta posibilidad al gigante televisivo, quién no solo no puso ninguna pega, si no que les dio libertad para diseñarlo totalmente a su gusto. "El apoyo del sector ha sido tremendo", agradece. "Estamos contentos y satisfechos, creo que hay que darle a la gente lo que necesita saber de una forma digestible y simpática".

"Cada vez tenemos menos tiempo para ver grandes montajes, nos hemos acostumbrado a que todo lo que pase por delante nuestro sea concreto y fácilmente digerible, por eso hemos escogido un formato de programa con múltiples secciones cortas", detalla Rodríguez.

No obstante, llegar a la televisión, para Rodríguez y el equipo, es tan solo la punta de la lanza de un proyecto mayor. "El fundamento final sería tener un canal de temática animal, pero sabemos que las cosas llevan su ritmo y que suceden cuando el mundo lo decide", reconoce. "Estaremos pendientes para que, cuando llegue el momento, podamos dar lo mejor".

"El mundo del animal de familia es tan extenso, maravilloso y aporta tanto que nuestra obligación es facilitar ese disfrute a la gente y, por supuesto, al animal", añade el veterinario. "Queremos contarle a la gente que estos animales necesitas cosas y que hay que estar preparado para hacerles sentir en una familia".

Lo importante es tu perro y tu relación con él

La versión televisiva de 'Como el perro y el gato' va a seguir caracterizada por la "normalidad y naturalidad" de su original en radio. "Lo único que hemos pretendido es estar ahí para lo que la gente demande y ofrecerles lo que creemos que es mejor, a través de personas con corazón, cara y vida y, para mí, los mejores especialistas en su materia", relata Rodríguez.

"Además, hemos querido obviar el amarillismo ya que, en un programa en el que el corazón es tan importante, hemos pretendido no darle coba a las típicas imágenes del dueño sufriendo, el animal con mil tubos, etc. Es un programa sencillo en el que empezamos con cosas tan básicas como la vacuna de la rabia", asegura.

En este sentido, el veterinario cree que es importante darla la importancia al cuidado del animal desde el inicio. "La cruda realidad es que hay una parte negra en todo esto. Los abandonos, la dejadez, el no darle la importancia real al ser vivo que está en nuestra casa... Hay que empezar por ahí porque, tal y como dijo Jacques Cousteau, no podemos querer algo si no lo conocemos", cita.

"Es algo tan simple y básico que está tan poco tenido en cuenta, que con el programa solo pretendemos eso, que conozcamos a nuestros animales para quererlos y que, por lo menos, la gente que tiene interés, pueda tener la información", expresa.

Entre los múltiples formatos de programa que se han llegado a emitir en televisión (como El encantador de perros, o Veterinario al rescate), Rodríguez y su equipo han querido poner el foco en el animal y la persona con la que tiene relación, no en los propios veterinarios o especialistas que conducen el programa.

"Queremos ayudar a quién nos esté viendo a tener una vida estupenda y maravillosa con los seres no racionales que viven en su casa y que forman parte de su familia", explica Rodríguez. "Esto se resume en ayudar en la convivencia, la cual cada vez es mayor y requiere de conocimientos".

Que el bienestar animal llegue a todas partes

Lanzar este programa televisivo ahora atiende a unas necesidades de la sociedad que para Rodríguez cada vez son más altas. "Estamos en un país en el que hay mucho que hacer y mucho que contar", defiende. "Este sector es complicado porque lucha contra muchas tradiciones y me gustaría que la audiencia fuera amplia para alcanzar aquellos lugares donde la conciencia sobre bienestar animal aún no llega, como la España rural, por ejemplo, donde los animales todavía son más 'útiles' que 'familia'".

"No obstante, hay que llegar a todos de una forma amable", defiende. "Yo no entiendo la caza o los toros, pero ir frontalmente a luchar contra ello solo genera más contienda, creo que hay que intentar conversar".

Me gustaría que la audiencia fuera amplia para alcanzar aquellos lugares donde la conciencia sobre bienestar animal aún no llega, como la España rural

En este sentido, el veterinario cree que la gente joven tiene mayor conciencia sobre los demás, algo que, a su juicio, estamos perdiendo como sociedad. "Las nuevas generaciones tienen un punto más de volver al origen del ser humano en ese sentido y, además, una mayor conciencia porque cada vez hay más gente que no vive en entornos rurales (donde no llega tanta información)", opina.

"Por este motivo creo que la juventud está dejando y obviando el uso innecesario con sufrimiento de los animales, viéndolo raro y cambiando las prácticas", concluye el veterinario, locutor y ahora presentador de televisión.