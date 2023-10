Marta López Álamo responde a las críticas por mostrar su lista de la compra: "Si quiero comer fresco me voy a un restaurante"

Marta López Álamo es una gran asidua de las redes sociales. En ellas, la modelo no duda en compartir con sus seguidores su día a día, motivo por el cual ha recibido más de una crítica. Prueba de ello ha sido su reciente publicación, en la que muestra cómo es su lista de la compra.

Un vídeo en el que enseña cuáles son los alimentos que tiene que tener siempre en la despensa y la nevera que ha sido señalado por "potenciar los TCA". Y es que, como así han destacado varios usuarios, su dieta no es sana y puede llegar a influenciar de manera negativa a las personas más jóvenes.

Por ello, la esposa de Kiko Matamoros ha querido salir en su propia defensa. Como así explica en su vídeo, ella apenas come en casa debido a su trabajo. De hecho, ni ella ni su marido son especialmente fans de la cocina, por lo que en la mayoría de ocasiones suelen recurrir a pedidos a domicilio o a restaurantes.

Sin embargo, estas explicaciones apenas han servido para calmar las aguas. Sin apenas alimentos frescos, toda su comida es prácticamente congelada, desde la fruta hasta el salmón. Los reyes de la cocina son los yogures de proteínas, la pasta de legumbres y productos sin azúcar como la leche de avena o los cereales.

Para Marta, lo más importante es cuidar "muchísimo que no lleve azúcar" ni calorías. Un pensamiento que ella misma ha asegurado no puede afectar a las jóvenes porque ella misma sufrió un trastorno de la alimentación y sabe cómo preverlo.

"Si quiero comerme un buen cocido me lo como fuera porque quiero. No me como unos huevos con patatas en casa porque me los como fuera y esa es mi elección, porque hay restaurantes maravillosos", ha explicado muy cabreada. "Igualmente, si te los quieres comer en tu casa me parece genial, no entiendo el revuelo", sentencia,

Así mismo, debido a su trabajo apenas puede estar en casa y como odia "tirar comida", opta por alimentos no perecederos: "Pero si sé que voy a estar en casa compro fresco porque la verdura que consumo crudo, la consumo fresca, pero lo que no, pues lo consumo congelado y no pasa nada porque los productos ultracongelados son maravillosos".