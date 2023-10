Violeta Mangriñán, hospitalizada de nuevo tras haberse contagiado de Gripe A: "Me he orinado encima dos veces"

Violeta Mangriñán se encuentra en un momento delicado de salud. Pocos días después de sufrir un accidente de coche, la que fuera concursante de Supervivientes ha tenido que ser ingresada de nuevo en el hospital por una grave infección de oído, tras haber dado positivo en gripe A.

La influencer, que actualmente atraviesa su tercer trimestre de su segundo embarazo, llevaba varios días enferma sin salir de casa y sin poder acercarse a su hija Gala. Sin embargo, parece que en las últimas horas su estado de salud ha empeorado considerablemente.

Según ha comunicado ella misma a través de historias de Instagram, comenzó a padecer fiebre alta y a tener vómitos. Unos síntomas que, al parecer, están ligados a una grave infección de oído, que se suma a la gripe A que ya tenía diagnosticada y que provocó su ingreso hace tan solo dos días.

Violeta Mangrián, tranquiliza a sus seguidores sobre su ingreso en el hospital. VIOLETA / INSTAGRAM

"De vuelta en el hotel en el que nadie quisiera estar", ha comenzado escribiendo la televisiva, quien hace unas horas se encontraba en observación para que la infección no llegase al pulmón. "Esta tarde han vuelto las fiebres altas, pero esta vez he empezado a vomitar sin parar, hasta el agua que bebía y me he orinado encima dos veces. Me muero de la vergüenza pero es la realidad", ha confesado.

Aun así, la influencer se ha mostrado optimista acerca de su situación, en un ejercicio de honestidad con su legión de seguidores. "Este hospital me trae muy buenos recuerdos, aquí di a luz a Gala y también daré luz a Gia si Dios quiere", ha relatado Violeta. "Dentro de lo que cabe, algo bueno".