Estos son los mejores 'escape room' para hacer en Madrid

El fenómeno de los escape room en España ha dejado de ser una moda y se ha convertido en una de las mejores alternativas de ocio en cualquier ciudad. En la actualidad, existen más de 2.500 salas en todo el territorio nacional donde poder disfrutar en familia o con amigos de los enigmas por resolver en cada una de las experiencias.

Desde que esta actividad aterrizó en España en 2013, de la mano de la empresa húngara ParaPark, las temáticas de estos juegos han ido creciendo para llegar al mayor número posible de jugadores, desde el terror y el miedo hasta los históricos y cómicos.

Aunque este plan es atemporal, es cierto que con la llegada de las lluvias y el frío aumenta la demanda por parte de los grupos que quieren disfrutar de una tarde ingenio y misterio para resolver los rompecabezas que le propone el director del juego.

Los 3 mejores 'escape room' de Madrid

A continuación, se recopilan los tres mejores escape room de Madrid teniendo en cuenta las valoraciones de los usuarios en la web especializada EscapistasClub, dentro de los más de 370 que existen en la capital:

Residencia Médica, un 'escape room' original

Un famoso hospital de renombre internacional os ha admitido como residentes de primer y casi no tenéis ni idea de medicina. No obstante, las condiciones parecen buenas y necesitáis el trabajo, así que os tendréis que hacer pasar por residentes y que no os descubran.

90 minutos. Número de jugadores: Entre dos y cinco.

: Alta (4/5). Precio: Entre 70 y 150 euros.

Entre 70 y 150 euros. Dónde: AlExcapeRoom (C. Hermanos Roldán, 2).

Mina Madrid, una misión sin igual

Una mina en el centro de Madrid fue sellada durante la Guerra Civil. Se dice que hay numerosas salas repletas y en una de ellas un mineral nunca visto. Tú, minero intrépido, has conseguido contactar con el nieto de uno de los antiguos trabajadores que os ayudará en vuestra misión. Existe una condición: repartir entre todos lo que encontréis allí abajo.

90 minutos. Número de jugadores: Entre dos y siete.

Medio alta (3,5/5). Precio: Entre 68 y 126 euros.

Entre 68 y 126 euros. Dónde: MINA Madrid Escape Room (C. Sambara, 94).

La Entrevista, un 'escape room' para trabajar

Una empresa de renombre tiene la necesidad de cubrir unos puestos de trabajo. Se precisa una elevada cualificación y ganas de trabajar duro para obtener jugosas recompensas. No pienses en venir solo, necesitarás compañeros de ayuda más que nunca.