Kendall Jenner explica la razón por la que no tiene hijos: "Sufro mucha ansiedad"

Aunque sería todo un bombazo si Kendall Jenner diese a conocer que está embarazada —hoy por hoy lo haría de su pareja, Bad Bunny— lo cierto es que no entra en sus planes por ahora ser madre. Y la razón, como ha dado a conocer en el último episodio de Las Kardashian, es muy sencilla: la ansiedad.

La modelo de 27 años —su cumpleaños es dentro de una semana— ha charlado con su excuñado, Scott Disick, y le ha expuesto sus problemas con la maternidad a raíz de ver cómo es incapaz de manejar a Pyro, su perro de tres años de edad. "Necesito que alguien me ayude con mi perro", ha declarado. "Es que es salvaje y me cuesta seriamente trata con él", ha añadido.

Según le cuenta a Disick, de 40 años, Pyro tiene "una ansiedad por separarnos realmente grave". "Yo sufro de ansiedad y creo que él también la sufre. Tal vez yo sea el problema. ¿Es posible que sienta mi ansiedad? Porque entonces yo podría ser el origen [del problema]", ha afirmado Jenner.

En ese momento, Disick le pregunta si ella sufre "tanta ansiedad" como para transmitírsela a su perro, y ella responde que sí, que se siente "muy mal últimamente". "Es una de las razones por las que tengo miedo de tener hijos", ha admitido, si bien Soctt le ha dicho que aunque "dé miedo", esa no es un motivo para dejar de ser madre.

"La verdad es que lo que más miedo me da es preguntarme: '¿Voy a ir a peor a lo largo de mi vida?'. Porque yo ahora mismo siento que [mi ansiedad] está peor que nunca. Cuanto más mayor me hago, ¿esto se va a ir poniendo cada vez peor?", se pregunta Kendall, a quien Disick le explica que, aunque él también la sufrió, luego "mejoró" con el tiempo.

Aunque sí es la primera vez que lo asocia a su probable maternidad, no es la primera vez que Kendall habla sobre la ansiedad que ha vivido desde pequeña. En una entrevista con la revista Vogue en 2021 explicó: "Recuerdo que era muy joven, yo diría que unos 8, 9 ó 10 años, y que me faltaba el aire y me fui con mi madre y se lo conté".

Jenner incluso reconoció que aquel dolor emocional le ha llegado a causar efectos físicos, con pensamientos incluso de que se estaba "muriendo". "Creo que la sobrecarga de trabajo y estar en la situación en la que me encuentro ahora es lo que en cierto modo hizo que se me fuera de las manos", incidió entonces, así como también en el citado episodio habla de que necesita tenerlo todo "bajo control" y que se alegra de que ahora haya más conciencia sobre la ansiedad.

"He tenido momentos en los que siento la necesidad de que me lleven de urgencia al hospital porque creo que mi corazón está fallando, no puedo respirar y preciso de ayuda", puntualizó hace un par de años, cuando también confesó ante sus fans que ella seguía "siendo humana" a pesar de la fama y la riqueza.