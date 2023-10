Bella Hadid rompe su silencio con un largo mensaje de apoyo a Palestina

Aunque durante toda su vida, y al igual que el resto de su familia, ha apoyado la causa palestina, asistiendo incluso a manifestaciones a favor de la liberación —el movimiento #FreePalestine—, lo cierto es que Bella Hadid había preferido no pronunciarse en exceso desde que la situación saltase a primera línea de noticias cuando Hamás respondió a Israel con varios bombardeos y el secuestro de centenares de israelíes.

Mientras que su hermana mayor, Gigi Hadid, sí que había sido contundente, Bella prefirió pronunciarse lo justo para que se supiese que seguía apoyando a Palestina. Sin embargo, este jueves decidió escribir un largo texto en el que expresó su horror por la situación que se está viviendo en el conflicto, dado que ella misma es de origen palestino.

La supermodelo compartió una publicación en su Instagram en la que, primeramente, pidió perdón a sus seguidores por su silencio y añadió que estaba buscando las palabras "ideales" para una situación que se ha cobrado "vidas inocentes" y afectado "a familias enteras durante décadas".

"Me han enviado cientos de amenazas de muerte a diario desde que se filtró mi número de teléfono y mi familia se ha sentido en peligro", afirmó Hadid. "Pero ya no me pueden silenciar. El miedo no es una opción. El pueblo y los niños de Palestina, especialmente en Gaza, no pueden permitirse nuestro silencio. Nosotros no somos los valientes, ellos y ellas lo son".

"Mi corazón se desangra de dolor por lo que estoy viendo desarrollarse en directo, así como por el trauma generacional de mis raíces palestinas", añadió, Bella, que de alguna manera recuerda que Israel ya ha eliminado del mundo a casi medio centenar de familias al completo. "Al ver las consecuencias de los ataques aéreos en Gaza, mi lamento está con todas las madres que han perdido a sus hijos y los hijos que lloran solos, y con todos los padres, hermanos, hermanas, tíos, tías y amigos perdidos que nunca más caminarán por esta tierra".

Bella se mostró compungida por los secuestros de Hamás el pasado 7 de octubre: "Independientemente de la historia de mi país, condeno los ataques terroristas contra civiles, en cualquier lugar del mundo. Dañar a mujeres y niños e infligir el terror no hace ni debería hacer ningún bien al movimiento por una Palestina libre". Eso sí, puntualizó: "Esto se aplica tanto al pueblo israelí como al palestino".

Hadid insistió en la importancia de comprender "las dificultades que supone ser palestino" hoy en día en un mundo que les "ve nada más que como terroristas que no quieren a la paz", algo "completamente incierto", y detalló la historia de su familia como ejemplo.

"Mi padre nació en Nazaret en el año de la Nakba (la expulsión de 750.000 palestinos en 1948). Nueve días después de venir al mundo, él, en brazos de su madre y junto con su familia, fueron expulsados de su casa en Palestina, convirtiéndose en refugiados y lejos del lugar que una vez llamaron hogar. A mis abuelos jamás se les permitió regresar", cuenta Hadid, que habla de su familia como "testigos durante 75 años" de las "brutales invasiones de los colonizadores" que han provocado "un daño inimaginable".

Por último, Bella cree que el mundo debería unirse "para defender la humanidad y la compasión y para exigir que nuestros líderes hagan lo mismo" puesto que "todas las religiones se basan en la paz" y "todo derramamiento de sangre, lágrimas y cadáveres debe ser lamentado con el mismo respeto".

Y, finalizando, resumió: "Hay una urgente crisis humanitaria en Gaza que debe ser atendida. Las familias necesitan acceso al agua y a los alimentos. Los hospitales necesitan combustible para alimentar los generadores, atender a los heridos y mantener a la gente con vida". "Las guerras tienen leyes que deben ser respetadas", terminó Hadid, dando su apoyo una vez más al pueblo palestino en Gaza y defendiendo "la humanidad, la paz y la seguridad".