Raoul Vázquez, de 'OT 2017', hospitalizado tras ser arrollado por un coche

Raoul Vázquez, el que fuera concursante de OT 2017, vivió uno de los peores momentos de su vida, pues, tal y como mostró en sus redes, fue arrollado por un coche y tuvo que ser ingresado de urgencia.

Este jueves, los más de 250.000 seguidores del cantante barcelonés se quedaron sorprendidos y asustados al ver las imágenes que compartió en sus stories de Instagram.

En el primero de los vídeos, se puede ver al artista de 26 años, con evidente cara de resignación y pena, tumbado en una camilla dentro de una ambulancia. Además, llevaba un brazo en cabestrillo y, en el que sujetaba el móvil, tenía una vía.

Después, realizó un breve directo en el que se vio cómo le llevaban en la camilla al hospital. "Esto es un cuadro", se rio. Más tarde, publicó otra historia en la que se ve al triunfito vestido con una bata y estaba en una habitación del centro médico.

"Estoy en el hospital porque un coche se me ha llevado y me he roto la clavícula", contó, brevemente, pero dejando claro que, aparte del diagnóstico, no había sido grave.

Se desconocen los detalles del accidente, pero en su última story se aprecia un casco detrás de él, por lo que podría no ser un atropello mientras iba a pie, sino que un coche le podría haber arrollado mientras conducía su moto.