La inversión responsable en medios, un compromiso de las empresas para generar un impacto positivo real en la sociedad

Contribuir a mejorar el mundo con acciones concretas y ayudar a las empresas a comprometerse a tener un impacto social positivo. Este es el principal objetivo de Responsible Investment Framework (Marco de Inversión Responsable), la iniciativa de GroupM para que las marcas tomen conciencia de la importancia de apoyar las inversiones que promuevan un impacto social positivo real que, a su vez, ayuden a las transformaciones sociales a las que hoy nos enfrentamos.

La decisión de compra de los consumidores ya no está solo en el precio o la calidad de los productos ofertados por las marcas, reconocen desde GroupM, que consideran que el compromiso de las empresas con la sociedad tiene cada vez más peso y los usuarios reclaman a las organizaciones responsabilidad y concienciación con los problemas sociales.

La presentación de Responsible Investment Framework ha tenido lugar en el campus de WPP. Durante el evento se ha celebrado una mesa redonda titulada “Las inversiones responsables, un compromiso de todos” para conocer la visión de la industria, en la que han participado los representantes de las principales asociaciones del sector como IAB, AEA, WAN IFRA, ARI, AUTOCONTROL y AM.

En ella ha intervenido Fernando Yarza, presidente de WAN IFRA (Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias). "Crear una ecosistema de medios más diverso y plural es una responsabilidad compartida; los medios vamos a hacer la parte que nos toca pero las agencias tienen un papel tremendamente fundamental en este diálogo global", ha afirmado.

Según Ícaro Moyano, Chief Strategy Officer de GroupM, "desde el sector de la planificación de medios se tiene la capacidad de tomar decisiones para hacer el mundo mejor y hay un mandato global de las siglas de WPP y de GroupM para que nos pongamos esa chaqueta y asumamos esa responsabilidad y ayudemos a las marcas a encontrar cuáles son esos territorios fértiles en los cuáles crece el propósito y seamos traductores de esos propósitos y mensajes para lograr un mejor punto de unión entre las marcas y consumidores".

En este contexto, apuesta por impulsar un marco de inversión responsable para ir más allá de los resultados económicos y de crecimiento de negocio que le permita poner en valor sus responsabilidades con el ecosistema que les rodea. Así lo ha explicado Ramón Alonso, Chief Investment Officer de GroupM: "Nuestro marco de inversión responsable es un propósito que va más allá de lo que trabajamos día a día que es buscar soluciones eficientes para nuestros clientes".

En el evento ha participado también Juan Carlos Muñoz, director de Marketing de Volvo -una de las primeras marcas con las que GroupM está trabajando en iniciativas Positive Impact-. Muñuz ha reconocido que el posicionamiento de Volvo "está cambiando" y que "además de la seguridad de las personas", también quieren "la sostenibilidad del planeta". En este sentido, se ha presentado la campaña realizada por Mindshare para Lufthansa, donde se ha aplicado Greentelligence como solución tecnológica sostenible de la mano de Marga Castro, Digital Partner de Mindshare.

En la mesa redonda también ha participado Jesús Carrera, presidente IAB y CDO de Vocento, sobre Brand Safety y Data; Begoña Gómez directora técnica de AEA (Asociación Española de Anunciantes); María Wandosell, CEO y editora de Sportlife Ibérica y miembro de ARI (Asociación de Revistas); Alejandro Prieto, director de la Asesoría Jurídica y Operaciónes de AUTOCONTROL; y Leo Farache, director general AM (Asociación de Medios).

Compromiso en cinco pilares

El Marco de Inversión Responsable forma parte del compromiso de WPP y GroupM para contribuir a mejorar el mundo que nos rodea con hechos y acciones y queda enmarcado en el eslogan actual de la compañía "We make Advertising work better for people", reflejo de la búsqueda de un impacto social positivo en lo que hacen.

Responsible Investment Framework (RIF) se sustenta sobre cinco pilares que representan las responsabilidades que la compañía ha adquirido con las empresas, las personas, la sociedad y el planeta en los últimos años. Brand safety, que garantiza a las empresas que su presencia en medios sea segura y fiable; Data Ethics o uso ético de los datos; Diversity Equity, para apoyar las inversiones y campañas que impulsen y consoliden los valores de diversidad, equidad e inclusión en la sociedad; Apoyo al Periodismo responsable, dirigido a defender la información veraz, contrastada y la lucha contra las fake news, los rumores y la manipulación de todo tipo; Compromiso con el planeta, a través de diferentes iniciativas para medir las emisiones de las campañas publicitarias.