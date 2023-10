Violeta Mangriñán actualiza su estado de salud tras contraer Gripe A: "La infección ha bajado a la garganta y está en carne viva"

La influencer Violeta Mangriñán lleva varios días enferma sin salir de casa. En las últimas horas ha compartido por su perfil de Instagram actualizaciones de su estado de salud, donde ha asegurado que no aguanta más.

La exconcursante de Supervivientes ha dado positivo en Gripe A, lleva varios días sin poder salir de casa y parece que su salud no mejora. "Sigo bastante mal. Anoche me subió la fiebre, por suerte no pasó de 38, pero me duele mucho el pecho al respirar y al toser. No está yendo a menos".

Violeta Mangriñán ha comentado que ha ido un médico a su casa y no solo tiene Gripe A, sino también una otitis aguda por la que no escucha nada con el oído derecho, y "la infección ha bajado a la garganta y está en carne viva".

'Story' de Instagram de Violeta Mangriñán. VIOLETA MANGRIÑÁN / INSTAGRAM

La influencer ha explicado que tendrá que estar en observación "para que la infección no llegue al pulmón". Además, está tomando antibiótico para el oído y paracetamol y el antivírico para la gripe.

'Story' de Instagram de Violeta Mangriñán. VIOLETA MANGRIÑÁN / INSTAGRAM

Mangriñán ha asegurado que está siendo una "pesadilla". "Esta semana tenía cuatro rodajes, dos eventos y un viaje, probablemente una de las semanas con más curro del mes", ha añadido en sus stories.

Dejando a un lado su estado de salud, lo que peor está llevando la influencer es no poder pasar tiempo con su hija Gala: "Llevo dos días sin poder abrazarla, sin poder darle un beso. No me dejan acercarme a ella".

Violeta Mangriñán ha hecho una última reflexión en sus stories: "La salud lo es todo y sin ella no somos nada. Me hace darme cuenta de lo tan importante que es y pocas veces lo tenemos tan presente. Solo nos lo grabamos a fuego en la cabeza cuando nos enfermamos".