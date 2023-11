La adicción a la pelota en perros, cómo identificar si hay un problema y ponerle remedio

Cuando acudimos a grandes parques por los que pasean los perretes junto a sus tutores es muy fácil que presenciemos la escena de un perro persiguiendo incansablemente una pelota lanzada por su humano, algo común que hemos hecho a lo largo de los años y que, a pesar de parecer algo inofensivo y enriquecedor para la relación con nuestros peludos, puede ocultar un problema subyacente: la adicción a la pelota.

Cada vez más expertos en comportamiento canino alertan sobre los riesgos que está obsesión puede representar para la salud mental de nuestros fieles compañeros y cómo puede afectar al vínculo que creamos con ellos. Un buen ejemplo es Javier Ruiz, educador canino y fundador de Dog Ventura, quien asegura que "jugar a la pelota puede ser negativo para nuestro perro".

"Es algo que hemos hecho toda la vida, pero porque no teníamos los conocimientos y quizás la mentalidad actual de querer perros tranquilos, y no perros cansados y agotados", añade. "Un perro cansado no se mueve porque no puede, mientras que el perro tranquilo está decidiendo entretenerse por sí solo".

En este contexto, Ruiz asegura que mucha gente que juega en exceso a la pelota "más de diez o quince minutos al día", tiene perros cansados, pero no tranquilos. "Además, uno de los problemas que trae consigo la pelota es que no estamos vinculando al perro con nosotros, sino con el juguete", agrega.

"Muchas personas utilizan la pelota para enseñarle una llamada u otros comandos al perro, pero lo que lo está motivando es la pelota, no el vínculo con el tutor", advierte. "Solo hay que fijarse a qué o quién mira el perro, que suele estar atento de la pelota".

¿Prohibimos las pelotas?

Que un mal uso de la pelota sea negativo, no significa que debamos de dejar de utilizarlas con nuestros perros, tan solo tenemos que aprender a convertirlas en herramientas beneficiosas y positivas para nuestros perros y el vínculo que tenemos con ellos.

"Por supuesto que podemos jugar a la pelota con ellos, pero hay que limitarlo y estructurarlo", afirma Ruiz. "Especialmente en algunos casos y razas o cruces que puedan conllevar más riesgos, como los Border collies, por ejemplo".

Lo que el educador canino propone a los tutores es crear un juego o actividad que imite la secuencia de caza del perro al completo. "Si la observamos, la secuencia empieza en la mirada, luego el acecho, le sigue la persecución, luego cobrar y traerla o consumirla, pero al jugar mucho a la pelota con nuestro perro, la secuencia se limita a perseguir y cobrar, algo que puede ser muy adictivo", detalla el experto en comportamiento canino.

Tenemos que intentar mantener al perro utilizando el pensamiento, que no pasen a un nivel más instintivo

Según Ruiz, esta secuencia tan corta con una recompensa tan rápida e inmediata va a hacer que los niveles hormonales de nuestro perro se alteren, ya que favorece la liberación de dopamina y adrenalina, lo cual puede ser motivante, pero también generador de estrés. Por eso hay que equilibrarlas con aquellas que favorecen la liberación de serotonina y de estados de calma, como la disección o la masticación.

"Estructurando el juego, por ejemplo, utilizando una pelota con cuerda para que el perro tenga que luchar por ella, puede ser beneficioso y, además, estamos vinculando al perro a nosotros, a través del mordedor", ejemplifica.

No obstante, Ruiz recuerda que, para hacer un buen uso de cualquier juguete (no solo de la pelota), "lo primero es explicarle al perro cuando empieza y acaba el juego, para que no nos pida todo el tiempo jugar", recomienda. "Podemos hacer esto con algo tan sencillo como enseñarle el juguete y decirle una frase del tipo 'a jugar' y que cuando terminemos, lo retiremos y ya está".

"Y no solo esto, también hay que marcar unas fases, ya que el juego no puede ser solo coger la pelota y traerla para tirarla otra vez, en bucle, tenemos que intentar mantener al perro utilizando el pensamiento, que las órdenes se mantengan ahí y que no pasen a un nivel más instintivo", aconseja el educador.

Llegar a estos niveles podría llevar al perro a una excitación poco controlable que puede llegar a estresarles, llegando a "volverse loco" con tan solo ver una pelota, tal y como ha llegado a ver Ruiz. "Por eso es importante marcar pausas, tiempos en los que intercalo la obediencia dentro del juego para después volver a tirarle la pelota (su recompensa)", explica.

"Por otro lado, también podemos establecer otros juegos como el tironeo con la pelota y enseñarle muy bien los comandos de cobrar o soltar, lo que hará el juego más divertido y enriquecido mentalmente", propone el especialista canino.

Además, Ruiz advierte de que no solo podemos tener problemas con la pelota y recuerda que hay otros objetos con el mismo fin que también pueden derivar en obsesiones y adicciones, como los palos o incluso las piedras.

"Para mí la pelota no es lo peor del mundo, es una actividad más que tiene unos ciertos peligros de los que hay que ser conscientes", opina. "El problema de la pelota es que sea un todo, por eso yo recomendaría el juego con mordedor, que también lo podemos tirar, pero con la diferencia de que nos permite un juego muchísimo más dinámico".

Además, el educador canino anima a que probemos a jugar con nuestros perros a otras actividades de estimulación mental como el olisqueo, la obediencia o las habilidades caninas (Trickdogging).

"Quiero dejar claro que al final el perro puede volverse adicto a la pelota, pero también al Dog Dancing o a cualquier otra cosa, por eso es importante saber cómo funcionan y estructurarlas adecuadamente", concluye.