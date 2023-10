Paula Gonu sufre un accidente de coche después de tener "mala espina" con el otro conductor: "El tío se ha puesto agresivo"

Tras el incidente del otro día en la carretera de Violeta, esta noche ha sido Paula Gonu la que ha revelado en sus redes sociales que ha tenido un accidente de tráfico mientras volvía a casa en coche.

Un coche frontal con otro vehículo que ha sucedido, según ha contado, "cuatro minutos" después de mandarle un mensaje a su amiga avisándola de que le daba "mal rollo" el conductor del Cabify donde iba.

"Primera vez que mando la ubicación", ha revelado después en sus historias, comentando que era una "señal clara" de que tiene que empezar a hacer caso a su intuición.

Historias de Paula Gonu tras su accidente de coche. INSTAGRAM

"Estoy bien, no quería preocuparos", ha añadido más tarde, contando que el conductor se ha pegado mucho a otro coche y, aunque ella ha gritado "cuidado", ha habido un pequeño golpe.

Entonces, los conductores se han puesto a discutir y Paula asegura que ha intentado cancelar su viaje "porque era la una de la mañana" y prefería pedir otro coche para llegar a su casa.

"El tío se ha puesto agresivo y no me dejaba cancelar el viaje", ha denunciado, revelando que el conductor casi la obliga a volver a subirse al coche e irse sin hacer el parte.

"Veo que tiene el cinturón desabrochado y la bragueta bajada y digo: 'No me subo a este coche ni loca'", ha recordado. Por eso, finalmente, sin cancelar el viaje, ha cruzado la carretera y ha cogido un taxi libre.

"No me he sentido en peligro", ha aclarado: "Ha sido una situación violenta en la que me quería ir y me estaba obligando a subir al coche". Por suerte, no ha tenido ningún problema físico y ha llegado a casa sana y salva.