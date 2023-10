Lara Dibildos rompe con Conde-Pumpido: "A nuestra edad es complicada la convivencia"

El pasado septiembre, Lara Dibildos se sentaba con Sonsoles Ónega, en Antena 3, ilusionada por su relación con Cándido Conde-Pumpido Varela, con quien empezó a salir tan solo un mes después de que falleciera su madre, en marzo, tras seis años "soltera, que no sola".

Sin embargo, este martes 24 de octubre, conocíamos que su historia de amor ha llegado a su fin, después de que la hija de Laura Valenzuela visitara el programa Mañaneros de RTVE y confirmara en exclusiva a Jaime Cantizano su ruptura con el abogado. Más tarde, la actriz ha detallado a Vanitatis que fue una decisión tomada de "mutuo acuerdo" y que, entre ambos, "no hay malos rollos, no hay terceras personas, ni nada malo".

Asimismo, Lara ha comunicado los motivos que han propiciado esta inesperada ruptura. "La convivencia cuando ya tenemos una edad es más complicada", ha explicado. Aun así, ha querido poner en valor el apoyo que le brindó el hijo del presidente del Tribunal Constitucional y ex fiscal general del Estado durante el Gobierno de Zapatero tras el fallecimiento de su madre: "Le agradeceré siempre cómo se ha portado conmigo cuando falleció mi madre, que me ayudó muchísimo".

Resignada ante el desenlace de su relación ("Qué le vamos a hacer"), la intérprete ha expresado que, a pesar de que "el verano ha sido estupendo", "la vuelta al cole" y, especialmente, la convivencia, ha terminado por desencadenar la ruptura. "Ya está, no pasa nada, cada uno continuamos con nuestras vidas", ha asegurado a La Razón.

Primer noviazgo en seis años

Lara Dibildos conoció a Conde-Pumpido "en el teatro", como una amistad, sin intención alguna de encontrar el amor. De hecho, en Y ahora Sonsoles, revelaba que no tenía ganas de casarse. "No digo que no porque todo hay que vivirlo, pero no entra ni en sus planes ni en los míos", expresó la intérprete.

Y es que el abogado ha sido el primer "compañero de viaje" de Lara en seis años. Concretamente, desde que en 2017 anunciase su ruptura con el modelo Pablo Marqués, tras cuatro meses de relación.