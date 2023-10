Colau: "He decidido no ser ministra. La decisión está totalmente tomada"

La exalcaldesa de Barcelona y líder de BComú en el Ayuntamiento, Ada Colau, ha anunciado este jueves que ha decidido no ser ministra pese a las insistencias de su espacio político. "La decisión está totalmente tomada", ha asegurado.

"Mi espacio político me ha pedido insistentemente que me plantease ser ministra, pero ya he dicho que no", ha afirmado en una entrevista en Rac1. También ha explicado que lo rechaza por motivos personales y políticos, pese a que la "presión ambiental" ha crecido en los últimos días.

Ha asegurado que se lo ha planteado muy en serio, algo que no había hecho antes, porque el espacio político al que pertenece y con el que se siente "responsable y comprometida" se lo ha pedido, pero tras darle muchas vueltas lo ha rechazado.

Colau ha apuntado que quiere dedicarse a la crianza de sus hijos y, por otro lado, que "una misma persona no tiene que estar en todas partes y no lo tiene que hacer todo". En este sentido, ha insistido en que está centrada en Barcelona y en "el ayudar" a que haya un gobierno de izquierdas en la ciudad.