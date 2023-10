Las madres de niños abusados en la escuela de Vallirana denuncian que "hay muchos más casos"

Tres madres de niños de la escuela L'Olivera de Vallirana (Barcelona) que presuntamente han sufrido abusos sexuales por parte de dos monitoras han alertado de que, aunque hasta este miércoles solo existen dos denuncias, "hay muchos más casos" que se formalizarán en los próximos días.

En declaraciones a EFE, las tres madres han explicado que todos los niños afectados, que rondan los tres años, relatan los mismos hechos, señalando a las mismas monitoras del comedor, que les sometían a tocamientos forzosos enmascarándolos como "juegos".

"El lunes tengo que ir a la Ciudad de la Justicia a interponer la denuncia", ha confirmado la madre de uno de los niños afectados, Sara Barbado.

"En el comedor se quedan casi todos, no son ni cuatro ni cinco, con casi todos los niños del curso. (…) Esto ha salido porque una madre se ha dado cuenta, si no, no sé qué habría pasado", ha expresado Barbado.

Sara Barbado es una de las madres que aún no ha podido presentar denuncia, aunque dice que lo hará, y ha detallado que fue alertada por otra madre de que presuntamente se estaban cometiendo abusos en el comedor de la escuela: es ahí cuando pudo saber que su hijo también recibía tocamientos en piernas y genitales.

La primera madre que se percató de los abusos, que prefiere mantener su anonimato, ha dicho a EFE que supo de los primeros indicios la semana pasada e, indagando día a día, al final su hija explicó que las monitoras del comedor hacían juegos sexuales con tocamientos.

"Cuando avisé de lo que le pasó a mi hija, empezaron a salir más madres que no les cuadraba lo que veían, y sacan información a sus hijos. Todos los niños señalan a la misma monitora. Estamos a la espera de más denuncias, hay muchos más casos de niños afectados", ha alertado esa madre.

"Cuantas más denuncias haya, más rápido irá la cosa. Pueden pasar unos meses hasta que llegue el juicio", ha expresado a EFE una tercera madre, que también ha querido mantener su anonimato.

Todas ellas han coincidido en que sus hijos explican el mismo relato, de cómo las monitoras del comedor, presuntamente, usaban el pretexto de juegos para hacer tocamientos con cremas, provocando incluso fisuras o sangre en las partes íntimas de los menores, que apenas tienen tres años.

El centro escolar, cuando supo de las denuncias, ya activó los protocolos y apartó inmediatamente a las dos monitoras señaladas, y el Departamento de Educación ha pedido a la empresa gestora del comedor del centro que reorganice su personal