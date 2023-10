Las divertidas tomas falsas de un joven Felipe de Borbón en el discurso por su mayoría de edad

Televisión Española ha recuperado de sus archivos unas simpáticas imágenes de cuando Felipe de Borbón preparaba en el palacio de la Zarzuela un discurso, un día antes de cumplir 18 años, el 29 de enero de 1986, y de jurar la Constitución.

El mensaje grabado iba a ser emitido por la televisión pública, la única que existía entonces, en 1986. Y RTVE lo recuerda ahora.

Lejos de la solemnidad que se esperaba de un momento así, el príncipe, vestido de gala con el uniforme de la Academia General Militar de Zaragoza, donde cursaba instrucción, protagonizó unas divertidas tomas falsas que TVE ha emitido unos días antes de que su hija pase por este mismo proceso histórico.

Un jovencísimo y rubio Felipe, que ya despuntaba en altura, tuvo que repetir varias veces las imágenes, bien porque pasaban cosas que alteraban la rigidez del momento, bien porque él no se encontraba favorecido, bien por errores de inexperto.

Así pasó cuando los cámaras intentaron grabarle en los jardines del palacio de la Zarzuela, cuyo resultado no agradó al aspirante a rey.

El curioso vídeo que ha emitido TVE permite escuchar y ver cómo el príncipe se traba con algunas palabras del mensaje. Y las anécdotas que recoge ese instante.

Por ejemplo: "Voy a prestar juramento ante las Cortes". Felipe corta la toma. "No, es que he dicho juramento, y no mi juramento". Retoma la grabación, pero se queda sin palabras: "Es que ha cambiado la luz y me he despistado". Y a continuación, risas y sonrisas de un coloquial heredero.

Jura solemne del príncipe el 30 de enero de 1986. RTVE

Luego vienen los sonidos inapropiados: "Quiero enviar un saludo cordial...". Vuelve a cortar la toma porque no le gusta cómo ha pronunciado la 's'. Más risas y vuelta a empezar.

"Cuando sale una ya no salen más", afirma con una sonrisa el heredero. En las imágenes se puede ver que no está solo ante las cámaras. Le arropan un equipo tanto de TVE (con el entonces director del ente, José Antonio Martín Soler) como de la Casa Real.

No están sus padres, Juan Carlos y Sofía, que sí le acompañaron en el acto que tuvo lugar al día siguiente en el Congreso. Él acompañará a su hija Leonor el próximo martes 31 en un acto de idénticas características, que supondrá su mayoría de edad y la jura de la Constitución, primer paso para convertirse algún día en reina de España.