Así es 'Shadow unit', la célula de Hamás que se ocupa de esconder en túneles y guaridas a los más de 200 rehenes de sus ataques

Israel retrasa su ofensiva terrestre sobre la Franja de Gaza porque "antes de entrar a sangre y fuego" quieren tratar de localizar a los rehenes. Aún así los palestinos muertos ya son más de 5.700, al menos según Hamás. El lunes, el Ejército israelí reconoció temer que el intento de liberar a los más de 200 rehenes está frenando la decisión de entrar en Gaza.

Según Israel, ya son 212 los rehenes confirmados en manos de Hamás a raíz de la incursión efectuada el pasado 7 de octubre en el sur de Israel. Un portavoz israelí asegura que esta cifra sigue sin ser definitiva porque el Ejército sigue investigando varios casos de desaparecidos. Lo cierto es que la ofensiva podría quedar en suspenso para dar tiempo a los intentos de rescate.

En número difícil de concretar, pero los rehenes siguen en poder de Hamás. Antes de la presente guerra se calculaba que la facción militar de la organización la formaban casi 20.000 personas. De entre todas, un grupo se encarga exclusivamente de los secuestrados. Es la 'Shadow Unit', una unidad dirigida por Mohamed Deif, comandante de las brigadas de Ezzeldin al-Qassam, especializada en rehenes.

Cómo vencer al Mossad

Su origen se remonta a 2016. Al menos fue entonces cuando Hamás reveló su existencia. La organización creó la 'Shadow Unit' para tener una forma de negociar la liberación de los prisioneros palestinos detenidos por Israel. De sus componentes sólo se sabe que van vestidos de negro y con la cara cubierta, incluso cuando hacen una aparición pública.

La unidad no participa en las operaciones de combate o en los propios secuestros, es decir, está únicamente centrada en tener retenidos a los rehenes. Los mantienen en cárceles subterráneas y pisos de seguridad.

La primera acción de la 'Shadow Unit' fue mantener oculto durante cinco años al soldado israelí Guilad Schlait, que fue liberado tras ser intercambiado por un millar de prisioneros palestinos. Cuando aquella liberación, grabaron un vídeo en el que aseguraban que siempre iban a "tratar a los prisioneros enemigos con dignidad y respeto de acuerdo con las disposiciones del Islam".

Siempre vamos a tratar a los prisioneros enemigos con dignidad y respeto de acuerdo con las disposiciones del Islam"

En esa grabación también presumían de haber humillado al Mossad (la más conocida de las agencias de inteligencia de Israel). Lo decían porque para ellos fue todo un logro haber frustrado todos los intentos del Ejército y del Mossad por liberar a Schlait.

Esta unidad de Hamás también fue responsable del secuestro de Avira Mengitsu y Hisham Al Sayed, dos israelíes que entraron en la Franja de Gaza hace unos ocho años y que siguen retenidos.

¿Demasiados rehenes?

La 'Shadow Unit' nunca ha tenido bajo su control a tantos rehenes como ahora y nunca en tan difíciles condiciones. Las bombas israelíes caen todos los días y muchos de esos pisos de seguridad ya habrán desaparecido (quedan las cárceles subterráneas).

No estoy seguro de que tengan la capacidad para cuidar a todos los rehenes... Creo que, probablemente, no esperaban tantos"

"Si tuvieron problemas para cuidar a un hombre, no estoy seguro de que tengan la capacidad para cuidar a todos los rehenes", ha dicho a Fox News Joe Truzman, colaborador del Long War Journal de la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD). "No estoy muy seguro de si Hamás sabía o entendía completamente cuántos rehenes podían secuestrar. Creo que, probablemente, no esperaban tantos", ha opinado.

Según Truzman, Israel se encuentra con otra dificultad: en la zona hay otros grupos terroristas que probablemente hayan tomado rehenes por su cuenta. Todo ello hace muy difícil saber dónde se encuentran los rehenes y eso dificulta los intentos de rescate y hasta las negociaciones.