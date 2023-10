El 'tiktoker' español Peldanyos, expulsado de Machu Pichu por "falta de respeto": "Ha sido todo muy descabellado"

Uno de los creadores de contenido de comida más famosos de los últimos meses, Peldanyos, se ha ido de viaje a Perú junto con Telmo Trenado y Benji Verdes. Entre restaurante y restaurante, no podía faltar la visita a Machu Picchu.

El titkoker confesó estar muy emocionado por conocer el famoso templo. No obstante, la experiencia no fue como esperaba. Según compartió en redes sociales, dos agentes de seguridad le pararon mientras estaba caminando por el recinto por ir sin camiseta y acabaron echándole.

"Me han expulsado de Machu Picchu", lamentó en un vídeo de TikTok con más de dos millones de reproducciones en el que se mostraba triste y enfadado por el incidente.

A continuación, se justificó en otro vídeo, comentando que, para él, es normal quitarse la ropa cuando está haciendo ejercicio. "Yo en España cuando voy por la montaña y pega el sol, me quito la camiseta", ha explicado.

No obstante, le han asegurado que era "una falta de respeto". Aun así, tras ponerse la camiseta, ha sido acompañado a dejar el recinto por el gran enfado del guardabosques.

"Me ha pedido el pasaporte y ha dicho algo de la embajada y yo estaba flipando", se ha quejado: "Se me ve en el vídeo asustado, al final no estás en tu país y si te la empiezan a liar, te rayas".

"Me ha parecido todo muy descabellado", ha añadido, comentando que también ha tenido que borrar todo el contenido que había hecho en Machu Picchu sin camiseta para que "no dar mal ejemplo".

Una lección aprendida de la que lamenta el susto del agente de seguridad, que incluso ha llamado a su superior. "Era totalmente innecesario el mal trago por el que me ha hecho pasar", ha comentado.