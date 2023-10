Educadores caninos, sobre el ataque mortal a una joven en Zamora: "En un grupo de perros, si va uno, van todos"

El ataque mortal de una jauría de perros a una joven enfermera de 27 años el pasado lunes en Zamora ha sorprendido a varios expertos en comportamiento canino, ya que los mastines y canes de carea, las razas que atacaron a la joven, no suelen ser agresivos. Todos los perros estaban sueltos y sin la supervisión del propietario, que ha declarado como investigado por homicidio imprudente.

"Es complicado saber qué ha podido pasar", dice a 20minutos Noemí Baniandrés, educadora canina y fundadora del centro Dogs & Guau. "Podría haber sido por una cuestión de territorialidad o por una mala socialización de alguno de los perros", especula, remarcando que ha sido un caso muy específico y difícil de reconstruir.

El hecho de que el ataque se hubiera producido en jauría se puede explicar porque "en un grupo de perros, si va uno, van todos". "Lo que hace un perro, en un alto grado de excitación, puede contagiar a los demás", continúa Baniandrés. "En un ambiente familiar, si uno empieza a ladrar, es normal que el resto le siga".

Ángel Gambín, presidente de la Asociación Española del Mastín Español, cuenta por su parte a 20minutos que "el mastín español lleva en el ADN no interferir". "Por naturaleza no es un perro agresivo ni policial, es más bien un guardaespaldas que vigila al ganado en las vías pecuarias", comenta este experto en la conducta de este can, un perro que lleva acompañando a los pastores desde la aprobación del Consejo de la Mesta en 1273.

"Es un perro antiquísimo, muy fuerte. Vigila que los lobos, zorros u osos no ataquen a las ovejas. Se sitúa en un sitio alto y avisa con ladridos si detecta algún peligro", explica Gambín, que explica detalladamente cómo opera este perro en la ganadería: "Un pastor suele tener cinco o seis mastines. Unos quedan dentro del ganado y otros vigilan por fuera, pero nunca se alejan. Un lobo busca acercarse y salir corriendo para que el mastín le persiga y deje el ganado desprotegido. Por eso no se mueven mucho, conocen las estrategias de los lobos".

Los canes de carea, sin embargo, sí que reaccionan antes. "Suelen ser algo más impulsivos, suelen guiar al ganado y se acercan rápidamente ante cualquier movimiento", dice Gambín.

Sin embargo, no se puede echar la culpa de la agresividad de los perros a la presencia de lobos, tal y como explica Noemí Baniandrés: "He leído estos días en los medios que los lobos provocan agresividad a los perros, y eso es mentira, porque reaccionar a la presencia de los lobos es parte de su naturaleza".

Un perro educado y sociable puede reaccionar de forma violenta por haberse sentido amenazado o por contar con algún problema veterinario. Según Baniandrés, "alguna herida, un tumor o cambios hormonales" pueden ocasionar reacciones violentas en los canes. En cambio, también existen perros con problemas de comportamiento. "Un cachorro de tres meses, con las vacunas puestas, pueden ir ya a cursos para aprender a gestionar sus emociones", dice la educadora canina. "Es, salvando las distancias, como la educación de un niño, pero no olvidemos que los perros son animales y tenemos que considerarlos como tales".

"A los mastines hay que respetarlos y alejarse de ellos si es necesario. No suele pasar nada. Son perros nobles, nada traidores. Si los respetas, ellos te respetan", explica Gambín.

Con todo, los trágicos eventos de Zamora son bastante extraños, teniendo en cuenta el temperamento calmado de los mastines. Sin embargo, tampoco se debe generalizar, tal y como cuenta Baniandrés: "Pese a las razas, los perros dependen mucho del carácter que tengan. Por eso es esencial aprender a educarlos".