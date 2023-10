La vida tras sobrevivir a un ictus: "El proceso de recuperación es lento y desesperante, pero se debe mirar al futuro con esperanza"

Cada 29 de octubre se celebra el Día Internacional del Ictus. Este trastorno se produce cuando el flujo de sangre al cerebro se ve interrumpido, ya sea debido a un coágulo sanguíneo (ictus isquémico) o una hemorragia (ictus hemorrágico). También conocido como accidente cerebrovascular o ACV, el ictus es una afección médica que puede tener una estrecha relación con la discapacidad por sus secuelas.

El impacto del ictus en la función cerebral puede ser devastador, y muchas personas que han sufrido un ictus experimentan discapacidades a corto y largo plazo. Éstas pueden incluir dificultades en el habla, la movilidad, la cognición y la independencia en las actividades diarias.

La rehabilitación y el apoyo médico son esenciales para maximizar la recuperación y reducir las secuelas de la discapacidad que a menudo resultan de un ictus. La prevención y la atención temprana son cruciales en la gestión de esta afección para minimizar su impacto en la calidad de vida de quienes la padecen.

En una fecha tan destacada, volvemos la vista a dos personas que han quedado con secuelas permanentes tras haber tenido un accidente cardiovascular. La primera ha pedido participar con sus iniciales. Ella es M.G. Tiene 23 años y es de Sevilla. El ictus llegó cuanto tenía 21 años. Enrique Criado es de Madrid. Está casado y tiene dos hijas. Después del ictus, hace casi una década, tuvo que dejar su trabajo. Ahora, a sus 60 años es el presidente de Ictus Asociación Madrileña. Todo ello, recuerda Enrique, después de que su primer diagnóstico le dejaba postrado en una cama de por vida.

¿En qué año sufrieron el ictus? ¿Cómo y dónde ocurrió? ¿Qué sintieron en ese momento?M.G: En 2021, estando de viaje en Alemania. No recuerdo el momento del suceso. Según me informaron después, estaba tumbada e indiqué que no podía levantarme ni mover el lado izquierdo del cuerpo.

​Enrique: El día 8 de noviembre 2014 sufrí un ictus maligno con 51 años. Hace justo 9 años. Me dio un ictus isquémico grave al despertar en casa como un día normal más. No me podía levantar, mi lado izquierdo estaba totalmente paralizado y tenía un fuerte dolor de cabeza.

¿Qué secuelas les ha dejado el ictus? ¿Cuáles han superado y cuáles persisten?M: Parálisis del lado izquierdo del cuerpo con total recuperación del miembro superior (brazo y mano) y parcial recuperación el miembro inferior. Pierna con espasticidad y pie izquierdo sin movilidad flexo-extensora.

​E: Hemiplejia espástica del lado izquierdo de mi cuerpo y secuelas cognitivas severas. Con mucho esfuerzo, trabajo, disciplina y constancia puedo decir que, actualmente, tengo una buena autonomía. Lo que más me está costando es recuperar el normal movimiento del brazo y mano.

¿Cómo les ha cambiado la vida desde el ictus?M: A los 8-9 meses del suceso volví a trabajar. Mi vida no ha cambiado más que en evitar algunas situaciones o planes por temor a un mayor cansancio o imposibilidad para realizarlo (correr, aventura, conducir un coche manual). El resto de actividades las realizo sin problema: trabajar, viajar, salir con amigos..



​E: Pues al principio un cambio radical, de ser una persona activa pasar a ser una persona totalmente dependiente y no entender que estaba pasando.

¿Qué cambios se han visto obligado a tomar tanto de rutina como funcionales?M: Ninguna reforma, únicamente la utilización de coche automático por inmovilidad del pie izquierdo.

​E: A nivel personal pasar de estar activo y trabajando a estar jubilado por una gran invalidez. En casa se tuvo que reformar el baño para hacerlo adaptado.

Ahora, ¿cómo es su día a día?M: Mi día a día es normal, voy a trabajar de forma independiente y realizo mucha actividad física en los ratos libres. Voy a rehabilitación y al gimnasio.

​E: Después de estos 9 años, llevo una vida más normalizada y con actividad bastante buena, no me puedo quejar.

¿El ictus ha afectado a sus relaciones sociales?M: En algunas situaciones me encuentro mucho más insegura que antes pero no limita mis relaciones sociales.

​E: Sí, claro. Al principio era muy dependiente. Por suerte, ahora ya no lo soy. Tengo una vida normalizada y activa.

¿Qué tipo de rehabilitación han necesitado? ¿Siguen acudiendo?M: Rehabilitación general de todo el cuerpo. Fortalecimiento constante de piernas y brazos así como el entrenamiento de reflejos y equilibrio. Sigo acudiendo aunque con menor frecuencia que al principio.

​E: Después del ictus, necesité rehabilitación en prácticamente de todo. Tanto física, como cognitiva y neuropsicológica. Estas dos últimas, ya las terminé. Ahora sigo necesitando rehabilitación física.

¿Cómo les ha afectado anímicamente el ictus?M: Al principio fue muy duro psicológicamente. Parcial depresión y mucha tristeza. Sin embargo, ninguna de esas sensaciones fue limitante a la hora de querer recuperarme. La voluntad de rehabilitarme estaba por encima del malestar psíquico y corporal. Hoy en día puedo sufrir ansiedad en situaciones que antes no me la causaban pero no me limita en exceso en mi día a día.

​E: Tras tener el ictus, estuve tres meses con una gran depresión. Me sentía totalmente apático.

¿Ven la vida diferente desde que sufrieron el ictus?M: Totalmente diferente.

​E: Veo la vida diferente. Pero, sobre todo, ahora veo la importancia que tiene esta enfermedad y la poca visibilidad que hacen de ella a nivel sociosanitario. Desde la sanidad pública se debería hacer más inversión en rehabilitación después de un ictus. Una vida salvada merece ser vivida.

No hay nada como fijarse metas para estar motivado. En su caso, ¿qué metas se han fijado desde el ictus? ¿Han alcanzado ya alguna?M: Mi principal meta cuando ocurrió era volver a caminar y volver a trabajar. He conseguido ambas con éxito. Hoy en día me esfuerzo por mejorar mi condición física cada día y por crecer profesionalmente en mi trabajo.

​E: Me he pasado estos 9 años poniéndome metas alcanzables y las he ido cumpliendo, como digo, con mucho trabajo, constancia, disciplina y queriendo salir adelante.

¿Qué papel han jugado sus familias y sus entornos en el proceso de recuperación?M: Han jugado un papel fundamental. En momentos de tanta crudeza es fundamental tener apoyos fuertes que tengan paciencia y te faciliten y acompañen en el proceso de adaptación y rehabilitación.

​E: El papel de la familia es el eje principal en la rehabilitación. Te ayuda a seguir adelante animándote.

¿Y las asociaciones? ¿Cuánto han mejorado sus vida gracias a ellas?M: Ha mejorado en bastante medida gracias las asociaciones. Sobre todo al principio fue una gran ayuda. Entras en un mundo totalmente desconocido y abrumador. El tener contacto de personas que saben por lo que han pasado otros pacientes y saben cómo ayudarte fue fundamental y consolador para mí.

​E: Siendo yo presidente de Ictus Asociación Madrileña (ICAM) ni tiene que decir que el papel es fundamental, sobre todo en la información. Actualmente, este es mi nuevo trabajo. El objetivo es ayudar a personas que acaban de sufrir un ictus y sus familiares, dar a conocer esta enfermedad en la sociedad, como prevenirla y como detectarla a tiempo es primordial.

Entiendo que han pasado mucho tiempo con cuidadores, fisios… ¿Qué palabras tienen para ellos? ¿Les tenían en menor estima antes del ictus?M: En la mayoría de los casos, son grandes profesionales entregados a sus pacientes. Con el tiempo consigues tener una relación cercana y agradeces su apoyo e indicaciones para una mejor rehabilitación.

​E: Yo he tenido suerte. Con mis ganas y con esos buenos profesionales que me han tratado, estoy ahora como estoy. Y hay que recordar que mi primer diagnóstico fue que nunca más me iba a levantar de la cama y de la silla de ruedas

¿Qué consejo o mensaje mandarían a una persona que acaba de sufrir un ictus y tiene que pasar por todo lo que ustedes ya ha dejado atrás?M: Le aconsejaría que la fuerza de voluntad y la perseverancia es IMPRESCINDIBLE en todo el proceso. Dicho proceso es lento y desesperante pero no se puede dejar vencer por la tristeza o desolación y debe mirar al futuro con esperanza. Peor no se puede estar, así que lo próximo todo es mejoría.

​E: Que luche por ser cada día un poco menos dependiente. Ya sabemos que no es fácil pero tampoco imposible. ¡Insistir, persistir, resistir y nunca desistir!