Cualquier estudiante de la Universidad Complutense de Madrid sabe que el rugby es el deporte estrella y el mayor símbolo de unión entre la comunidad universitaria. "Una familia", describen, que cada curso abre los brazos y reúne a cientos de alumnos en torno a una pasión. Son muchos, tienen voz, están unidos, pero llevan años manifestando un problema y denuncian que no se les escucha.

Desde hace cinco años, la UCM celebra en sus instalaciones deportivas de rugby el Festival Jardín de las Delicias, un evento que cada septiembre aglutina a unos 50.000 amantes de la música que bailan y cantan sobre el terreno de juego. Con menos delicia lo celebran, sin embargo, estos jóvenes deportistas que más tarde entrenan y compiten en la misma superficie, donde objetos dañinos como cristales, clavos y tornillos ponen en peligro su seguridad. Llevan años advirtiendo del riesgo y ha terminado pasando lo que muchos se temían.

"Estábamos jugando el primer partido de Liga en el campo de Cantarranas, me hicieron un placaje, todo normal, y cuando puse la mano en el suelo me clavé un tornillo". Lena, jugadora del equipo de rugby de Económicas, relata a 20minutos el incidente que sufrió el pasado jueves como consecuencia de esta "irresponsabilidad".

Tornillo encontrado en el césped de Cantarranas. 20minutos

"El tornillo entró y salió; acudí a urgencias y allí me tuvieron que poner tres puntos", lamenta la estudiante, que tuvo que ser asistida en el hospital rápidamente por la profundidad de la herida y la extensión del tornillo: medía 6 centímetros. Ante la gravedad de lo ocurrido, sus compañeras buscaron más restos por el césped y encontraron más una decena de ellos, algunos incluso oxidados.

Dicen las jóvenes que algunas de las piezas halladas podrían pertenecer a ediciones anteriores del festival como consecuencia de las lluvias, que revuelven el terreno y hacen aflorar varios ejemplares antiguos en peor estado, y, con ellos, el miedo y el peligro de jugar sobre el campo.

"Han esperado a que pase algo"

Bea, delegada del equipo de Económicas, cuenta a este periódico que durante años se le ha demostrado a la universidad la presencia de cristales y elementos lesivos sobre el campo como consecuencia del festival, y que la atención ha sido siempre omisa. "Nunca se lo han tomado en serio, no han querido hacer nada, y es ahora [a raíz del accidente] cuando más importancia se le está empezando a dar". "Han esperado a que pase algo", sentencia.

La capitana, Norah, coincide rotundamente en que "esto lleva años ocurriendo y que al final ha tenido que pasar algo para que, por fin, lo tengan en cuenta". La estudiante sujeta que igual que se puede invertir dinero en realizar un festival, debería poderse realizar una mejora de las condiciones de seguridad como resultado de la celebración del evento. "Menos disculpas y un poco más de acción", condena.

"Queremos que los chicos y chicas que vengan al rugby no se tengan que enfrentar a ser agredidos"

Las exigencias de escucha y cambio a la Universidad no pasan solamente por la jugadora afectada ni por el equipo de Económicas, sino que implican a toda la comunidad universitaria de rugby, que ya ha firmado un manifiesto conjunto para pedir soluciones efectivas. "Aunque paguen una indemnización o nos pidan perdón, a nosotras o a Lena, esto va más allá. Queremos una solución mucho más grande, que los chicos y chicas que vengan al rugby no se tengan que enfrentar a no tener campo para entrenar porque no está en condiciones, a tener que cambiar el partido porque aparece un tornillo, a ser agredidos...", declara Norah.

Por ello, ruegan que dejen de celebrar el festival en el campo de Cantarranas y, de forma más general, en el complejo deportivo de rugby, "por la seguridad de los jugadores". "Esto también sería mejor para la Complutense porque no tendría culpabilidad de nada si nos encontrásemos algo; se liberarían, podrían encontrar otro lugar donde hacerlo y nosotras nos quedaríamos más tranquilas", dice Lena.

"La limpieza no ha sido suficiente"

La Universidad Complutense de Madrid ha pedido disculpas a la jugadora y ha achacado a "los promotores del concierto" que "la limpieza no ha sido suficiente", justificando que la Universidad ha hecho tres más. A la espera de conocer quién asumirá la responsabilidad del accidente, la UCM desea "la rápida recuperación de la deportista para que pueda incorporarse cuanto antes a la práctica deportiva" y asegura que están evaluando la situación con todas las partes implicadas.

En cuanto a futuros cambios, La Unidad de Deportes de la facultad opta por la reubicación de los partidos en otros espacios. Explican a este diario que "tal y como se avanzó en la reunión con los delegados antes del inicio de la temporada, si después de haber realizado la limpieza el campo no estaba en condiciones, recolocarían la competición en otros campos hasta que estuviera en las condiciones de seguridad necesarias para celebrar la competición. Y así se está haciendo".

Este veredicto también se aplica a la acogida del Torneo Interuniversitario, que será trasladado para priorizar la competición interna: "Han tomado la decisión de reubicar los partidos de la Competición Interuniversitaria para que dispusieran de más espacio para los entrenamientos y partidos de la Liga Interna".

¿Una solución?

Hasta el momento, todos los partidos de la Liga Universitaria que tuviesen lugar en Cantarranas han sido cancelados, y no se ha decidido aún si el evento musical cambiará de ubicación para futuras ediciones, como han solicitado los estudiantes. Serán ellos, los jugadores, quienes por ahora deban trasladarse de campo (no se ha especificado aún a cuál) cuando las condiciones de seguridad no estén garantizadas.

Las fuentes del equipo de Económicas creen que no existe un espacio seguro para ellas, pues lamentan que ahora mismo solo hay un campo adecuado, el de Paraninfo Norte, pero que la alta cantidad de equipos de rugby impide que puedan entrenar todos allí. "El resto de campos son el del Festival Jardín de las Delicias [donde se ha producido el accidente] o los utilizados durante las noches para los botellones de los colegios mayores, que termina lleno de cristales", especifican.

La institución organizadora del festival, por su parte, también pedido disculpas a Lena en una comunicación privada entre ambas partes. Este medio ha intentado ponerse en contacto con la empresa para esclarecer los detalles de la recogida y limpieza de las instalaciones del concierto, pero no ha obtenido respuesta.

"Se supone que ese campo está homologado y evidentemente no lo está"

Por último, una cuarta parte entra en la ecuación: la Federación de Rugby de Madrid, encargada de la homologación de los terrenos de juego ubicados en la región. "Se supone que ese campo está homologado y evidentemente no lo está", comenta la capitana. Lena, la afectada, se ha puesto en contacto con ellos para poner una denuncia interna (necesaria para formalizar todas las demás acciones legales según la Policía informó a la damnificada), pero tampoco ha obtenido respuesta.

"No creo que lo deje en el perdón"

"No sé a quién tengo que poner la denuncia, dónde tengo que ponerla, cómo tengo que ponerla...", cuenta la alumna a la espera de reunirse con el rectorado en los próximos días. Sea como fuere, ella está segura de que emprenderá acciones legales: "No creo que lo deje en el perdón porque no me parece justo; quiero poner una denuncia porque he tenido daños físicos y morales".

Con la justicia por bandera, Lena y todos los alumnos de la universidad ven una oportunidad de cambio y toman el accidente como una llamada real para ser escuchados. "Yo solo quiero que nos garanticen un campo seguro en el que las jugadoras no tengan miedo o no tengan que sufrir un accidente como el que sufrí yo", concluye la jugadora.