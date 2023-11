Esta es la única parte del cuerpo que no se puede curar por sí misma

La dentadura, o conjunto de dientes, es una parte esencial de nuestro cuerpo que nos permite masticar, hablar y sonreír. Sin embargo, a diferencia de otros tejidos como la piel o el hueso, la dentadura no se puede regenerar por sí misma cuando sufre algún daño o enfermedad.

Esto se debe a que los dientes están formados por una capa externa llamada esmalte, que es la sustancia más dura del organismo, pero también de las más vulnerables. El esmalte no tiene células vivas ni vasos sanguíneos, por lo que no puede recibir nutrientes ni oxígeno para repararse. Una vez que el esmalte se erosiona o se fractura, no hay forma de recuperarlo naturalmente.

¿Qué factores pueden dañar el esmalte dental?

El deterioro del esmalte dental puede ser causado por diversos factores. Uno de ellos es la caries, que es una infección bacteriana que genera ácidos capaces de desmineralizar el esmalte y crear cavidades o agujeros en los dientes. Además, la abrasión también juega un papel importante. Este es el desgaste mecánico del esmalte que se produce por el roce de los dientes entre sí, conocido como bruxismo, o por el uso de cepillos demasiado duros o pastas dentales abrasivas.

Otro factor a considerar es la erosión, que es la pérdida de esmalte causada por la acción de sustancias ácidas provenientes de ciertos alimentos, como cítricos, refrescos y vinagre, o de problemas digestivos como el reflujo o los vómitos. Además, la hipoplasia, un defecto en el desarrollo del esmalte que ocurre durante la formación de los dientes, también puede hacer que estos sean más débiles y propensos a las manchas, contribuyendo al deterioro del esmalte dental.

¿Cómo prevenir el daño del esmalte dental?

La mejor forma de cuidar el esmalte dental es prevenir su deterioro con una buena higiene y unos hábitos saludables. Algunas medidas preventivas son:

Cepillarse los dientes al menos dos veces al día con una pasta fluorada y un cepillo suave o medio.

Usar hilo dental o cepillos interdentales para limpiar los espacios entre los dientes.

Enjuagarse la boca con agua o con un colutorio después de comer o beber alimentos ácidos.

Evitar el consumo excesivo de azúcar, alcohol, tabaco y café.

Visitar al dentista al menos una vez al año para realizar revisiones y limpiezas profesionales.

La pérdida de esmalte dental puede acarrear varias consecuencias negativas, tanto en términos de salud como de estética bucodental. Los dientes pueden volverse más sensibles al frío, al calor, al dulce o al ácido, dado que la dentina, el tejido que está debajo del esmalte y que contiene terminaciones nerviosas, queda expuesta.

Esto también puede hacer que los dientes cambien de color, volviéndose más opacos y manchados, ya que la dentina subyacente es más amarillenta que el esmalte. Además, la pérdida de esmalte aumenta el riesgo de caries al facilitar la penetración de ácidos bacterianos, que pueden alterar la forma y el tamaño de los dientes, afectando a la función masticatoria.