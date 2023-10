La jornada laboral en España: cómo ha bajado en el último siglo y cómo se compara las 37,5h del pacto de Gobierno con el resto del mundo

Sumar ha arrancado al PSOE el acuerdo de establecer por ley la jornada laboral máxima de 37,5 horas semanales en 2025 sin merma de salario. Más allá de si tendrá efecto en la creación de empleo, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, defiende que se trata de una medida de conciliación: el "tiempo es lo más valioso". Por este motivo, aspira a que en España la jornada máxima sea de 32 horas con el horizonte puesto en 2032.

Mientras, los países de alrededor tienen legislaciones diversas y complejas sobre las jornadas máximas de los trabajadores. La media está 40,6 horas laborables a la semana, pero luego la realidad es que se trabaja o menos o más. Ya sea por convenios sectoriales y reglamentos regionales, que tienden a rebajar las horas hasta las 37/38 a la semana. O mediante directivas nacionales que, por el contrario, facilitan el superar la jornada máxima atendiendo a "circunstancias particulares".

Pero, ¿de dónde venimos? En la Europa de 1870 las jornadas semanales no bajaban de las 60/70 horas semanales. Con la mayor mecanización del trabajo se pensó que las jornadas irían rápidamente a la baja. Sin embargo, se tardó un siglo (alrededor de 1970) en reducirlas de manera generalizada a 40 horas semanales. En Francia se implantaron en 1936, mientras que en España la rebaja a 40 horas por ley en el Estatuto de los Trabajadores (desde 44) se promulgó en 1983 con un Gobierno de Felipe González.

A día de hoy, y según los últimos datos de la OCDE, países como México, Colombia, Israel o Turquía tienen la semana laboral regulada más alta, en 48 horas. En el otro extremo, la más baja la tienen los franceses y los australianos, con 35. Sin embargo, la más habitual sigue siendo las 40 horas a la semana, basadas en cinco días laborables y ocho horas al día.

Así está regulada la jornada laboral en los países del entorno geográfico, político y económico de España:

La normativa de la UE

La normativa de la UE establece una jornada laboral máxima de 48 horas semanales (incluidas las horas extra), pero que puede ser superior si la legislación nacional lo permite, siempre que el empresario llegue a un acuerdo con el empleado, que puede rechazar el acuerdo o renunciar a él en todo momento.

Las 35 horas de Francia

Desde el año 2000 y por una ley durante el mandato del socialista Lionel Jospin, las horas de trabajo semanales en Francia no deben superar las 35. Dicha ley es aplicable a todos los empleados, a excepción de aquellos que cuenten con condiciones laborales especiales, como los gerentes de compañía, vendedores, conserjes o ejecutivos. Pero los mas beneficiados de esta conquista social son los empleados de grandes compañías y los menor responsabilidad. Ha estado muy cuestionada en estas dos últimas décadas. Los economistas no se ponen de acuerdo en si ha reducido el desempleo, pero destacan su función como medida de conciliación para los empleados a tiempo completo. El presidente Emmanuel Macron prometió en su primera campaña la abolición de las 37,5 horas y volver a la jornada de 40 horas, pero de momento no se ha atrevido.

Límite diario en Alemania

En Alemania los empleadores pueden exceder el límite predeterminado de horas semanales normales promediando las horas de trabajo durante un período de referencia superior a una semana, para determinar el final de las horas de trabajo normales y el comienzo de las horas extras. Así, aunque límite diario de la jornada laboral es de 8 horas, es posible incrementarla a 10 horas si en el plazo de seis meses no se supera la media de 8 horas al día. La OCDE ha comprobado, sin embargo, que en virtud de los convenios, la jornada real promedio es de 38,2 horas.

Regulación optativa en Reino Unido

En Reino Unido no existe regulación de un máximo legal de horas de trabajo a la semana, pero sí una directiva en la que se recomienda que la jornada máxima no debe de superar las 48 horas en promedio. Los menores de 18 años sí tienen 40 horas a la semana de máximo. Rebasar la recomendación es legal siempre que el trabajador lo decida de manera voluntaria, y se contempla para cargos de responsabilidad y empleos como los que tienen guardias de 24 horas, servicios de fuerzas armadas o de emergencia, seguridad o marineros, entre otros.

México aspira a rebajar sus 48 horas

Entre los países con una mayor jornada laboral semanal está México. La Ley Federal del Trabajo establece una jornada laboral de 48 horas repartidas en seis días, con uno de descanso. "Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos, establece la Constitución. Sin embargo, el país está inmerso en este momento en debates para reducirla a 40 horas semanales. Los defensores de la medida dicen que resultará beneficioso para la salud de los ciudadanos y esperan que México siga el paso recién dado por Chile, que ha aprobado bajar de 45 a 40 horas la jornada en un plazo de 5 años.

EE UU, la regla de 5 días y ocho horas

En Estados Unidos fue a finales de la década de 1930 cuando se impuso la regla de la semana laboral de cinco días y ocho horas diarias, con un salario mínimo federal y normas para impedir el trabajo infantil. Fue Henry Ford el que realizó en sus fábricas de coches el ensayo primero. Ya en 1922, instauró una semana laboral de 40 horas y el cierre de los sábados y domingos. Según las estadísticas más actuales, en promedio, un empleado a tiempo completo en los Estados Unidos trabaja 1801 horas al año, o 37,5 horas a la semana, que es un poco más que en otros países de la OCDE.

Las horas trabajadas reales

Lo cierto es que sociólogos y economistas lo que habitualmente analizan cuando estudian la jornada laboral son las horas reales trabajadas (sin contar las horas extra). La OCDE en su último informe al respecto destaca que en los últimos años las horas de la jornada han disminuido, pero lo hacen a un ritmo cada vez menor.

Según los datos de Eurostat, la media europea de jornada semanal está en 36,2 horas (sin horas extra), con España algo por encima (36,5). Los que menos horas trabajarían serían los habitantes de Países Bajos (32,4), Austria (33,7), o Noruega (34,1). En el lado contrario, los trabajadores de Turquía (42,9), Serbia (42,3), Grecia (39,7), Rumania (39,7) y Polonia (39,5).

Por otro lado, hay países en Europa como Portugal, Alemania o España, empezando pruebas piloto con la jornada laboral comprimida en cuatro días con fórmulas que incluyen el mismo salario. Algo que en Bélgica ya está aprobado. Allí la ley permite a todo trabajador a tiempo completo del sector privado una flexibilización de su jornada laboral (de 38 o 40 horas) con el objetivo de concentrarla en 4 días, en vez de cinco, a cambio del mismo sueldo.