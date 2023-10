Marta Pombo habla de sus planes de futuro tras los rumores de embarazo durante su boda: "De momento no me voy a poner"

Marta Pombo celebró este pasado sábado 21 de octubre la boda del año. Un precioso enlace junto a Luis Zamalloa que atrajo todas las miradas y levantó sospechas sobre un posible embarazo.

La pareja dio la bienvenida a su primera hija en común, Matilda, hace exactamente un año y, en la ceremonia, aprovecharon para celebrar también su cumpleaños.

No obstante, muchos se fijaron en que la figura de Marta delata una pequeña tripita y empezaron a especular sobre la llegada de un nuevo bebé a la familia Pombo.

Por eso, la novia ha querido responder a las dudas, "entre risas, porque no me afecta", ha dicho por historias. "No estoy embarazada", ha dejado bien claro: "De momento no me voy a poner".

Todo tenía una sencilla explicación: "un problema estomacal" que hace que se le hinche mucho el estómago. "¿Qué hago, jefe?", ha bromeado: "No voy a estar todo el día preocupada y menos ayer".

"Sí, hay alguna foto en la que yo también veo que parece que estoy embarazada", ha reconocido, pero ha querido frenar de golpe los rumores antes de poner rumbo a su luna de miel.

La pareja tiene por delante unos bonitos días en los que visitaran Sri Lanka y después descansarán en las preciosas playas de Maldivas, mientras siguen compartiendo sus momentos favoritos de la boda.