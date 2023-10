El Bar Pinotxo reabre sus puertas con nueva ubicación: el Mercat de Sant Antoni

Desde este lunes, el Mercat de Sant Antoni contará con una nueva parada emblemática: el memorable Bar Pinotxo, ubicado anteriormente, en el Mercat de la Boqueria. “El bar es un bar de mercado, y mejor que aquí, en ningún sitio”, confiesa el actual propietario del bar, Jordi Asín, sobrino del difunto y célebre en la ciudad, Juan Bayén.

El Pinotxo se podrá ver en la esquina del Mercat de Sant Antoni, entre las calles Comte d’Urgell y Tamarit. Tal como comenta Asín, “esta tarde se ofrecerá una copa de bienvenida y algo para picar”, dada su oportunidad para presentarse al barrio.

En cuanto a la clientela, el propietario confía en poder seguir manteniendo a la habitual, pero también, abrirse a nuevos públicos. Así pues, confiesa que el bar se ha “actualizado”. “Hemos buscado un nuevo local que, pese a ser más nuevo, cuenta con la esencia de siempre”, asegura Asín, quien de la misma manera, comenta que el local, “lo seguirá llevando la misma familia”.

Pese a que “desgraciadamente en la Boqueria no se pudo continuar”, Asín ha asegurado a 20minutos que, el Mercat de Sant Antoni les pareció lo mejor que podían hacer: “Fue una muy buena oportunidad”, asegura.

La opinión de sus nuevos vecinos de mercado

La apertura del bar en el Mercat de Sant Antoni no ha dejado indiferente a ningún empleado del mercado. “Conocía el bar pese a no haber ido nunca. Aun así, sé que este bar en la Boqueria era espectacular”, manifiesta Olga, trabajadora de una parada próxima al Pinotxo. “Los propietarios están muy contentos, y normal. La parada no tiene nada que ver con la que tenían antes; esta, es espectacular”, confiesa.

Yolanda, otra trabajadora próxima al Pinotxo, reconoce estar ilusionada por su apertura, ya que considera que puede ser "un muy buen negocio para el mercado, en toda su totalidad". “El reconocimiento que tienen puede hacer que su anterior clientela venga a tomar algo al Pinotxo, y que, de paso, decidan consumir en otras paradas. A mí me parece estupendo”, asegura.

"Estamos esperando con los brazos abiertos a que abran"

De la misma manera, Joan, empleado de una de las paradas que le siguen, no puede esperar a la apertura del bar. “Estamos esperando con los brazos abiertos a que abran. No solo creo que sea bueno para el mercado, sino que también creo que lo será para el barrio y para la ciudad en sí”, confiesa.

Tal como aseguran dichos trabajadores, el sábado se acercó Asín a todas las paradas del mercado para invitarles a la inauguración de su bar.

Reapertura del Pinotxo

Este lunes, el Bar Pinotxo abre de nuevo sus puertas para continuar siendo un punto de encuentro para muchos vecinos de la ciudad. La apertura tendrá lugar a las 18:30 horas en el Mercat de Sant Antoni.