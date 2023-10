Sumar aprieta al PSOE para incluir la reducción de la jornada laboral en el pacto que deben cerrar esta semana

PSOE y Sumar ultiman las negociaciones para cerrar un acuerdo programático para su próximo Gobierno de coalición, aunque la alianza que lidera Yolanda Díaz insiste: en el texto debe estar incluida la rebaja de la jornada laboral de las actuales 40 horas semanales a 37,5 horas. Así lo expresó este lunes el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, que aseguró que esa es una de las "cuestiones esenciales" en las que el acuerdo se encuentra ahora mismo más alejado, pese a que el plazo que se dieron ambos partidos para cerrar su pacto vence el 1 de noviembre.

"Las conversaciones avanzan y esperamos que en los plazos que nos dimos podamos anunciar ese acuerdo", pero "seguimos insistiendo en cuestiones esenciales para nosotros que aún no están cerradas", explicó Urtasun. Entre esas medidas se encuentran el mantenimiento del impuesto a la banca —que ya defendió la semana pasada la propia Yolanda Díaz—, la ya mencionada reducción de la jornada laboral, la aprobación del estatuto del becario, la gratuidad del transporte público de manera permanente o la derogación de la ley mordaza, apuntó el portavoz.

Urtasun concretó que la rebaja de la jornada laboral a 37,5 horas semanales que plantea Sumar debería hacerse mediante el "impulso gubernamental", si bien también abrió la puerta a que fuera consensuada con sindicatos y patronal. Fuentes de la formación, no obstante, aseguran que el PSOE no está siquiera queriendo valorar la inclusión de esta medida en el pacto de Gobierno: este lunes, de hecho, la vicepresidenta primera Nadia Calviño aseguró que "la prioridad de la próxima legislatura tiene que ser acabar con el desempleo", aunque no se cerró taxativamente a que los agentes sociales negocien la reducción de la jornada.

A pesar de que Sumar ha querido rebajar las expectativas asegurando que para cerrar el acuerdo aún quedan cosas que negociar, fuentes del PSOE aseguran que el pacto es inminente. Y, ante esa posibilidad, Podemos ya ha tomado posiciones y afirmó este lunes que, por la información que tiene, el documento que están ultimando los socialistas y Díaz es "insuficiente". "Con este acuerdo se aleja la posibilidad de ejecutar transformaciones sociales", espetó el portavoz morado Pablo Fernández, que achacó tanto al PSOE como a Sumar "falta de ambición".

"Nosotros conocemos los detalles de las negociaciones entre el PSOE y Sumar, y el contenido de esas conversaciones nos parece insuficiente", señaló en rueda de prensa Fernández, que pidió a su propia coalición y a los socialistas que "reevalúen el contenido de ese acuerdo para que se puedan poner en marcha las transformaciones ambiciosas" que, a juicio de Podemos, son necesarias. Los morados han apostado públicamente por establecer topes al precio del aceite y otros alimentos básicos, la ampliación de las subvenciones para el transporte público, la congelación de los precios del alquiler en los contratos ya vigentes o el mantenimiento de Irene Montero como ministra de Igualdad.