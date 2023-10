Dulceida y Alba Paul revelan todos los secretos de su tiempo separadas: "Fue muy tóxico, nos hicimos mucho daño"

"Segundas oportunidades", así han llamado Dulceida y Alba Paul el primer episodio de su pódcast en conjunto, Destino: Las estrellas. En él, las influencers han hablado largo y tendido sobre su ruptura.

La separación de la pareja, tras más de cinco años de relación, sorprendió a todos sus seguidores y destrozó emocionalmente a las dos protagonistas. Así lo han reconocido ante las cámaras.

"Siempre hemos tenido una relación sana y nos convertimos en una relación muy tóxica en cuanto nos separamos", ha reflexionado Aída, revelando que intentaron hacer "contacto cero", pero no funcionó.

Tras tantos años de amistad, fue difícil que dejaran de verse y en los eventos en los que coincidían, sus acciones acaban dañando a la otra. "Siempre me ha costado estar muy lejos de ti", ha confesado Dulceida: "Yo tenía muy claro que eras el amor de mi vida".

Alba también estaba segura de sus sentimientos y estaba convencida de que hacía falta una "segunda oportunidad": "Hemos vivido cosas muy bonitas y me daba pena que se quedara en el limbo".

Adentrándose en esta nueva fase de su relación, las catalanas han confesado que tenían muchos miedos. Alba no quería que siguiera la toxicidad y el dolor.

"Yo sentía que quería estar contigo, pero me daba miedo que no fuésemos capaz de perdonarnos el daño que nos habíamos hecho", ha reconocido, asustada del pasado. Dulceida, por igual, le preocupaba que, otra vez, "no funcionara".

Cuando superaron todas las dudas, empezó un periodo de máxima discreción en el que no estaban preparadas para contar su reconciliación al mundo. Aun así, aprovechaban todas las oportunidades para mostrarse afecto en los eventos, creando divertidas situaciones.

"En marzo ya estábamos volviendo", ha recordado: "En los Ídolos estábamos juntas y cada vez que veíamos un círculo de personas que eran amigos nuestros, nos metíamos en medio, nos agachábamos y empezábamos a darnos el lote".